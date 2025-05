Tim Cook remercie Donald Trump pour le "made in USA"

Dans un discours virtuel adressé à des dirigeants d'entreprise célébrant les 100 premiers jours de la présidence de Donald Trump, le PDG d'Apple, Tim Cook, a exprimé sa gratitude pour l'accent mis par l'administration sur la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis.



Le patron de la société la plus cotée en bourse a souligné l'engagement d'Apple à collaborer avec l'administration Trump, mettant en avant le plan d'investissement de 500 milliards de dollars de l'entreprise aux États-Unis sur les quatre prochaines années. Il a insisté sur les liens profonds d'Apple avec l'innovation américaine, décrivant l'entreprise comme typiquement américaine et détaillant ses contributions économiques, notamment la création de millions d'emplois grâce à des partenariats avec plus de 9 000 fournisseurs dans les 50 États.

Des investissements sans précédents

Dans une vidéo, Tim Cook a rappelé les efforts d'Apple pour renforcer la fabrication aux États-Unis, mentionnant l'approvisionnement en composants tels que la technologie Face ID et le verre des iPhones auprès d'entreprises américaines. Il a projeté qu'Apple se procurerait plus de 19 milliards de puces auprès de sociétés américaines dans 12 États cette année, y compris des dizaines de millions de puces avancées provenant de l'usine de TSMC en Arizona, où Apple est le plus gros client. De plus, il a annoncé la construction d'une nouvelle usine au Texas pour des serveurs IA avancés et le doublement des investissements dans le fonds de fabrication avancée d'Apple aux États-Unis pour soutenir la croissance des entreprises nationales. La Maison Blanche a partagé les remarques de Cook sur YouTube, amplifiant son message d'optimisme sur l'innovation américaine.

Depuis la réélection de Trump en novembre, Cook s'est activement rapproché du président, notamment lors d'une rencontre en décembre à Mar-a-Lago, d'un don d'un million de dollars au fonds d'inauguration de Trump et de sa présence à l'investiture de janvier. Le successeur de Steve Jobs a également maintenu une communication étroite avec l'administration sur les politiques de douanes, qu'il a abordées lors de la conférence sur les résultats du deuxième trimestre fiscal d'Apple, soulignant l'approche proactive de l'entreprise et ses investissements significatifs aux États-Unis.



Cependant, tout n'est pas à mettre au crédit de l'actuel président. L'usine de TSMC en Arizona, essentielle à l'approvisionnement en puces d'Apple, a connu une expansion significative grâce à la loi CHIPS, signée par l'ancien président Biden en 2022. Lors d'une visite de l'usine cette année-là, Cook avait remercié Biden pour son leadership, créditant la loi CHIPS pour avoir rendu de tels projets possibles. Bien que l'investissement initial de TSMC ait été annoncé à la fin du premier mandat de Trump, sa croissance était dépendante du financement de l'ère Biden.



A contrario, les politiques tarifaires de l'administration Trump devraient coûter à Apple près d'un milliard de dollars au troisième trimestre selon le responsable d'Apple. Voici la vidéo de Tim Cook pour les anglophones :