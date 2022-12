Tim Cook et Joe Biden ont visité l'usine TSMC en Arizona

C'est une première dans l'histoire de la fabrication des puces dans les produits Apple, alors que TSMC avait toujours privilégié du Made in Vietnam, l'entreprise va bientôt proposer à ses clients du "Made in America". En effet, une usine en Arizona s'apprête à entrer en activité et fournira les puces de demain pour les produits Apple. Pour cette occasion très spéciale, Tim Cook et Joe Biden ont visité l'usine !

Il y a quelques heures, Tim Cook était accompagné de Joe Biden pour visiter l'usine de semi-conducteurs de TSMC en Arizona. Cette nouvelle infrastructure qui va permettre de fabriquer des puces "Made in America" va ouvrir de multiples postes dans un État qui est durement touché par le chômage depuis de nombreuses années.



Lors de la rencontre, Tim Cook Cook a félicité le président Biden pour la promulgation de la loi CHIPS et l'a salué pour son "leadership" dans ses commentaires préparés. La loi CHIPS offre aux entreprises des incitations d'une valeur de plusieurs milliards de dollars pour le développement national des semi-conducteurs.

Voici ce qu'a déclaré le CEO d'Apple :

Tim Cook a confirmé devant Joe Biden qu'Apple travaillera avec TSMC pour fabriquer des puces Apple Silicon dans cette usine d'Arizona. Pour le CEO d'Apple, avoir des puces "Made in America" dans les produits Apple est une grande fierté et une avancée majeure dans l'industrie !

Pour conclure son discours, Tim Cook a confirmé l'engagement d'Apple à continuer ses investissements dans l'économie américaine. Pour le CEO, cette nouvelle usine n'est qu'une nouvelle étape dans ce qui suivra pour le "Made in America". Même s'il n'est pas possible de remplacer complètement le "Made in China", il est toutefois envisageable d'inciter encore certains fournisseurs à venir produire aux États-Unis.



L'ouverture de la toute nouvelle usine TSMC en Arizona est prévue pour 2024. L'usine se concentrera sur la production de puces en 5 nm, mais il a été affirmé par la suite qu'elle utiliserait plutôt une technologie en 4 nm. La société continuera probablement à exploiter des circuits en 4 nm et 5 nm dans certains de ses appareils pendant plusieurs années, bien que cette technologie soit en retard par rapport aux ambitions d'Apple, dont la rumeur dit qu'elle passera au 3 nm en 2023.

Apple silicon unlocks a new level of performance for our users. And soon, many of these chips can be stamped “Made in America.” The opening of TSMC's plant in Arizona marks a new era of advanced manufacturing in the U.S. — and we are proud to become the site’s largest customer. pic.twitter.com/rBoiEUwZaX