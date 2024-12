Tim Cook a dîné avec Trump à Mar-a-Lago vendredi soir

Le PDG d’Apple, Tim Cook, était à Mar-a-Lago vendredi soir pour un dîner privé avec le président élu Donald Trump, selon un rapport du New York Times. Tim Cook rejoint ainsi la longue liste de dirigeants technologiques qui ont rencontré Trump dans sa station balnéaire de Floride ces dernières semaines. Contrairement à d’autres, il n’avait jamais eu de mots durs à son encontre.

Une relation sereine

Des sources proches du projet affirment que Tim Cook et Trump devaient dîner sur la terrasse de Mar-a-, une manière de montrer leur proximité. Les deux hommes ont entretenu une relation particulièrement chaleureuse pendant le premier mandat de Trump, contrastant avec les liens plus tendus de Trump avec d’autres dirigeants technologiques comme Mark Zuckerberg de Meta et Sundar Pichai de Google, qui ont également rencontré Trump récemment.

Ce sera la première rencontre de Tim Cook avec Trump depuis sa réélection le mois dernier. Au cours du mandat précédent de Trump, Tim Cook avait fréquemment échangé avec l’administration et avait reçu les louanges de Trump à plusieurs reprises, ce dernier l’appelant même Tim Apple. La méthode de Cook a d’ailleurs fait des émules, d’autres dirigeants technologiques tentant désormais une approche similaire alors que Trump se prépare pour son deuxième mandat.



En octobre, Cook aurait discuté avec Trump des problèmes réglementaires d’Apple dans l’Union européenne, qui lui a assuré qu’il protégerait les entreprises américaines de ce qu’il a décrit comme un traitement injuste de la part de l’UE.



Tim Cook avait certainement de nombreux sujets à aborder, dont la relation avec la Chine qui produit toujours la majorité des produits Apple, en attendant la montée en puissance de ses partenaires en Inde, au Vietnam et autres.

La valse des patrons

Des dirigeants du secteur technologique se sont rendus à Mar-a-Lago à un rythme soutenu. Zuckerberg a rencontré Trump fin novembre, tandis que Pichai a dîné avec le président élu jeudi. Trump a également confirmé son intention de rencontrer Jeff Bezos, directeur général d’Amazon, la semaine prochaine, tandis qu’Elon Musk est resté très proche de Trump au cours des derniers mois.



De plus, plusieurs entreprises technologiques contribuent au fonds d’investiture de Trump. Meta et Amazon ont promis 1 million de dollars chacune, tandis que le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a également engagé 1 million de dollars.



Quand il s’agit d’argent, le bord politique s’efface, comme bien souvent.