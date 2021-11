TikTok apporte une compatibilité avec SharePlay

On ne présente plus le réseau social TikTok (v21.7.0, 439 Mo, iOS 9.3) tant ce dernier fait un carton dans le monde et continue à gagner en popularité chez les jeunes, et les moins jeunes. Le concept est très simple : publier de très courtes vidéos de soi, de ses amis ou de choses du quotidien, que ce soit pour faire des défis, créer des clips musicaux, faire de l'humour ou juste pour montrer sa vie.

Belle petite nouvelle pour l'application iOS puisque les développeurs viennent d'apporter une nouvelle mise à jour qui permet une compatibilité avec SharePlay.

TikTok permet de regarder des vidéos entre amis

Il devient donc possible de regarder des TikTok entre amis dans la dernière mise à jour du réseau social : c'est en tout cas ce que rapportent certains utilisateurs sur Twitter. Pour voir cette fonctionnalité, il faudra avoir un appareil sous iOS 15.1, de lancer un appel FaceTime puis d'ouvrir TikTok et d'appuyer sur l'option SharePlay.



Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est SharePlay, voici la description proposée par Apple :

Avec SharePlay, vous pouvez regarder des films et des séries TV ensemble lors d’un appel FaceTime. Vous pouvez également utiliser SharePlay pour regarder la vidéo partagée sur votre grand écran tout en poursuivant l’appel FaceTime sur votre iPhone.

