HBO Max ne sera pas lancé en France, Warner Bros a prévu autre chose !

Depuis le lancement de HBO Max aux États-Unis et dans de nombreux pays à travers le monde, on se demande en permanence à quel moment le service de streaming va arriver en France. Nous avons désormais la réponse : jamais. Dans un rapport exclusif de TBIVision, on apprend que WBD (Warner Bros. Discovery) a privilégié un traitement spécial pour la France.

Une offre qui va combiner les contenus HBO Max et Discovery

Dès l'année prochaine, le groupe Warner va lancer un nouveau service de streaming pour la France, si celui-ci n'a pas encore de nom, on sait déjà qu'il proposera un catalogue ultra complet puisqu'on y retrouvera une tonne de contenus disponibles sur HBO Max et des créations originales Discovery+.



Lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de la société, le PDG et président David Zaslav a déclaré : "Nous ne lancerons pas le service HBO Max dans d'autres pays pour le moment". WBD a confirmé que les sorties de HBO Max en Europe au mois de mars étaient les derniers, il n'y aura plus de phase de lancement à l'avenir. En réalité, Zaslav a expliqué vouloir mettre en place une priorité sur les contenus qui arriveront prochainement dans le catalogue de HBO Max, le recrutement massif de nouveaux abonnés n'est pas l'axe recherché pour l'instant.

Warner Bros considère toujours la France comme l'un des pays les plus importants pour le marché du streaming, le groupe l'a d'ailleurs montré avec une vague d'embauches qui ont eu lieu au cours du premier et second trimestre de 2022.

Le géant américain a engagé Clémentin Bobin qui travaillait depuis plusieurs années chez Arte France ainsi que Vera Pelketian, l'ancienne dirigeante de Canal+. WBD leur a confié la responsabilité du développement et de la production de contenus originaux français qui apparaîtront bientôt dans le catalogue de HBO Max et dans le service de streaming qui débarquera l'année prochaine en France.



Nous avons appris hier que HBO Max faisait le choix de stopper toutes les productions originales européennes (sauf les productions d'origines françaises et espagnoles ainsi que celles qui ont été signées) pour se concentrer essentiellement sur les contenus américains. Plusieurs séries populaires vont aussi disparaître de HBO Max, il y a Lust (Suède), The Informant (Hongrie) et Kamikaze (Danemark). Certaines créations originales pourraient également être vendues à des services de streaming concurrents intéressés pour acquérir de nouveaux programmes pour leurs abonnés.



