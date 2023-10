HBO Max arrive enfin en France et Belgique en 2024

Warner Bros Discovery n'avait pas prévu de lancer son service de streaming HBO en France, mais le groupe américain semble avoir revu ses plans puisque la plateforme arrivera finalement en 2024. Jusqu'à présent, les programmes de Warner étaient disponible via le Pass Warner sur Amazon Prime Video.

Harry Potter et Game of Thrones de retour

Fin mai 2020, Warner Bros Discovery (ex WarnerMedia) lançait HBO Max avec le contenu exclusif des chaînes HBO comme Game of Thrones et Harry Potter. Malheureusement, après le lancement américain, l'extension européenne ne comptait pas la France ni la Belgique, mais 15 autres pays européens début 2022. Une vraie déception pour les fans francophones, confirmée par l'entreprise, qui ont du se consoler avec Disney+ et Apple TV+.



Depuis le 16 mars 2023, le Pass Warner sur Amazon Prime Video permettait tout de même de retrouver les programmes HBO et 12 chaînes de Warner (comme Eurosport ou Warner TV), moyennant finances.

Date de sortie de HBO Max en France

Finalement, le service de streaming HBO Max arrivera bel et bien en France (et en Belgique). Renommé "Max" pour l'occasion, il réunira HBO Max et Discovery+. Selon les informations de Variety, la plateforme sera lancée chez nous durant l'été 2024. Malgré tout, le Pass Warner ne devrait pas s'arrêter tout de suite sur Prime, les abonnés pouvant certainement en profiter encore quelques mois.



Si vous doutiez de l'intérêt de l'arrivée de Max en France, sachez que, comme tous les concurrents, Warner devra produire des contenus locaux. Le géant américain a d'ailleurs déjà commandé la première série originale intitulée "La Mythomane du Bataclan", adaptée du livre d’Alexandre Kauffmann sur une fausse rescapée des attentats du 13 novembre 2015. Une série qui sera portée par Laure Calamy, révélée par la série "Dix pour cent".

HBO est rentable

Lors de la conférence "Mipcom", Gerhard Zeiler, le patron de Warner Bros, a déclaré que lorsque Warner Bros Discovery a "intégré ces deux sociétés", ils se sont "fixé trois objectifs il y a 18 mois" pour intégrer les deux sociétés et créer une nouvelle culture autour.



Mais surtout, Zeiler voulait revoir le positionnement de la marque :

Nous sommes une société de contenu. Nous sommes des conteurs d'histoires. C'est notre mission. C'est notre vision. Et lorsque vous regardez les histoires que nous racontons, il s'agit d'une base très large - des longs métrages aux contenus scénarisés, en passant par les contenus télévisés non scénarisés, l'animation, le sport et l'information.



Lors du salon Mipcom, M. Zeiler a également déclaré que la diffusion en continu avait évolué au cours des 12 derniers mois. "L'ère du streaming où l'on voyait une grande livraison de contenu à un prix dérisoire est lentement révolue. Il y a une réflexion beaucoup plus rationnelle à ce sujet".



Selon lui, HBO Max est le "seul service de streaming en dehors de Netflix" qui a été "légèrement rentable" au cours du premier semestre de cette année. "Les autres perdent encore beaucoup d'argent". Oui, c'est fort possible.

