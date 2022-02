HBO Max débarque dans 15 pays européens dès le 8 mars

Il y a 42 min

Vidéo

Julien Russo

Réagir



Depuis son lancement, HBO Max s'est uniquement concentré sur le marché américain, délaissant les autres pays tout aussi demandeurs en offres de streaming. Comme promis, 2022 va être l'année du déploiement à l'international pour le service de HBO. Plusieurs pays européens vont pouvoir profiter des nombreux contenus sur HBO Max dont une multitude de programmes exclusifs.

HBO Max arrive en Europe

Quand on a des exigences dans l'univers du streaming comme ceux du groupe HBO, une simple disponibilité aux États-Unis ne peut pas tenir sur la durée. Souhaitant agrandir sa part de marché et atteindre toujours plus de potentiels nouveaux abonnés, le service de streaming ultra populaire chez les Américains va bientôt être accessible dans de nouveaux pays.



Comme l'a dévoilé Deadline, les pays suivants vont pouvoir souscrire à HBO Max dès le 8 mars 2022 :

Bosnie-Herzégovine

Bulgarie

Croatie

République tchèque

Hongrie

Moldavie

Monténégro

Pays-Bas

Macédoine du Nord

Pologne

Portugal

Roumanie

Serbie

Slovaquie

Slovénie

Comme toutes les autres offres de streaming, chaque pays aura sa propre grille tarifaire et son propre catalogue en fonction de sa chronologie des médias (qui ne peut pas être pire qu'en France).

Les futurs abonnés dans ces pays pourront profiter de franchises exceptionnelles comme : The Hobbit, Godzilla, Matrix, The Lord of the Rings et des séries comme The Big Bang Theory, Friends, Game of Thrones ou encore South Park.



Christina Sulebakk la directrice générale de HBO Max EMEA a déclaré :

HBO Max est une nouvelle expérience de streaming offrant le meilleur divertissement, films, séries originales et émissions pour enfants de Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network, Max Originals et plus encore. Nous sommes ravis de confirmer que le 8 mars, HBO Max arrivera dans 15 autres pays européens alors que nous continuons à rendre la plate-forme disponible sur tout le continent et au-delà.

HBO Max ne vise pas le même marché que celui d'Apple TV+ et de Disney+, le service de streaming s'intéresse aux offres haut de gamme et compte bien faire mal à Netflix en réduisant sa part de marché.

Disponible depuis mai 2020 aux États-Unis, HBO Max est proposé au tarif de 14,99$/mois sans engagement avec des contenus en 4K Ultra HD, HDR et Dolby Atmos.



Il y a quelques jours, le site JustWatch affirmait dans un rapport que HBO Max détenait 12% de part de marché aux États-Unis, le service se trouve derrière Hulu et Disney+ qui détiennent chacun 13%. Le groupe HBO espère probablement avoir un impact plus important en Europe où des services comme Hulu, CBS All Access, Peacock... N'existent pas encore !

Pourquoi la France est exclue du premier lancement européen ?

Ce premier déploiement n'est que le début, d'autres pays européens vont prochainement s'ajouter à la liste.

Ce qui est tout de même surprenant, c'est qu'en général la France est privilégiée pour les premières phases de disponibilité dans ce genre de "lancement européen".

Si notre pays a été exclu, c'est probablement à cause de l'accord d'exclusivité qui existe entre HBO et OCS, celui-ci se termine en 2022. À partir de l'année prochaine, le groupe américain aura le choix de renouveler son contrat avec Orange ou tout simplement d'abandonner cette idée pour lancer sa propre offre de streaming.

Télécharger l'app gratuite HBO Max: Stream TV & Movies