Emily in Paris débarque le 15 août dans l'application Netflix Stories

Pour fêter la saison 4 de la série "Emily in Paris", Netflix proposera un jeu dans son application Netflix Stories à partir du 15 août.



Comme expliqué le mois dernier, vous retrouverez Emily Cooper, jeune directrice marketing américaine dans un jeu de fiction interactif basé sur la nouvelle saison de la série.

Netflix Stories accueille Emily

Netflix Stories : Emily in Paris permettra aux abonnés au service de streaming vidéo le plus populaire du monde de créer leur propre histoire à Paris pour travailler dans un magazine de mode réputé. Emily, Mindy, Alfie et Gabriel seront tous présents.

En quittant les États-Unis pour Paris afin d'accepter un emploi dans un magazine de mode réputé, vous découvrirez rapidement que la ville de l'amour est pleine de surprises, de défis et de prétendants éblouissants. Avec l'aide d'Emily, Mindy, Alfie et Gabriel, vous explorerez la ville et vous vous découvrirez. Saisirez-vous toutes les opportunités pour décrocher le job de vos rêves et suivre votre cœur ?

Il n'y a pas de bande-annonce pour le jeu proprement dit, mais voici une vidéo de la saison 4 d'Emily in Paris sur Netflix :

Netflix Stories : Emily in Paris sera disponible dans l'application Netflix Stories qui contient d'autres fictions interactives basées sur les licences du géant américain.



Vous pouvez les découvrir en téléchargeant Netflix Stories sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Mais clairement, ce ne sont pas les meilleurs jeux Netflix, pour le moment. Hades ou GTA Trilogy sont bien plus intéressants.Télécharger le jeu gratuit Netflix Stories