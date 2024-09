Rainbow Six: SMOL d'Ubisoft débarque pour les abonnés Netflix

Rainbow Six : SMOL est un nouveau jeu de tir d'action Roguelite d'Ubisoft qui est sorti cette nuit pour les abonnés Netflix. Il s'agit du catalogue Netflix Games, concurrent d'un certain Apple Arcade.



Ubisoft et Netflix ont conjointement annoncé un nouveau titre dans l'univers de Rainbow Six. Intitulé Rainbow Six : SMOL, il vous permet de rejoindre Rainbow en tant que recrue et de détruire des cibles avec beaucoup de liberté, de participer à des combats tactiques en escouade, de débloquer de nouveaux opérateurs grâce à des opérations, d'obtenir de nouveaux équipements, et bien plus encore.

Un jeu Rainbow Six assez décalé

Pour son lancement, Rainbow Six : SMOL comprend déjà des "tonnes de missions", des centaines d'ennemis et un nombre infini de recrues. Seul problème, il est réservé aux abonnés Netflix. Regardez la bande-annonce de Rainbow Six : SMOL ci-dessous :

Comme vous pouvez le voir, SMOL est assez décalé pour un titre Rainbow Six. D'ailleurs, ce n'est pas le premier opus tiré de la licence à voir le jour sur mobile, Rainbow Six Shadow Vanguard était paru sur l'App Store en 2011. Mais le prochain est sans doute le plus attendu, puisqu'il s'agit de Rainbow Six mobile, le portage du jeu principal.



Pour en revenir au titre du jour, voici comment il est présenté :

Désamorcez des bombes, libérez des otages et massacrez vos ennemis dans ce jeu de tir de type roguelite au rythme haletant inspiré par la célèbre série ""Rainbow Six"" de Tom Clancy. Composez la meilleure escouade et sauvez le monde de Smol !



Nouvelle recrue chez Rainbow, votre mission consiste à démolir des portes à coups de pied et à régler leur compte aux membres d'une secte. Débarrassez le monde de Smol de la menace mystérieuse qui plane et trouvez un moyen de ramener vos coéquipiers chez eux.

Dans SMOL, vous avez le choix entre utiliser la furtivité pour éliminer discrètement vos cibles ou mobiliser toute la puissance de votre escouade pour démolir des bâtiments, profitant ainsi d'environnements méticuleusement conçus et entièrement destructibles. Formez des escouades avec les agents Rainbow, chacun doté de capacités spéciales, pour adapter votre approche stratégique selon votre style de jeu, et, au fur et à mesure de votre progression, vous pourrez garnir votre arsenal tactique avec des agents supplémentaires, équipements, et autres ressources, augmentant ainsi considérablement votre puissance de frappe.



Si vous souhaitez y jouer et que vous avez un abonnement Netflix actif, vous pouvez obtenir Rainbow Six : SMOL sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Une très bonne surprise !

Télécharger le jeu gratuit Rainbow Six: SMOL