Rainbow Six Mobile est disponible au Canada !

Nos amis canadiens ont bien de la chance, ils peuvent essayer en avant-première le tout premier Rainbow Six conçu entièrement pour le mobile. Annoncé l'an dernier, Rainbow Six Mobile n'a plus fait parler de lui jusqu'à aujourd'hui, où nous l'avons déniché sur l'App Store canadien, sans aucune communication d'Ubisoft.

Rainbow Six Mobile en version finale

Issu de la célèbre franchise à succès, Rainbow Six Mobile est un jeu de tir à la première personne stratégique et compétitif conçu pour mobile. Un concurrent idéal pour Call Of Duty Mobile, notamment.Si le titre est signé de l'équipe d'Ubisoft Montréal, les autres studios de l'entreprise française sont impliqués comme Paris, Winnipeg, Halifax, Québec, Bucarest, Kiev, Pune, RedLynx, Chengdu et Shanghai.



Dans RS Mobile, vous combattez par équipe dans les modes de jeu classiques de Rainbow Six: Attaque vs. Défense. Choisissez votre camp, assaillant ou défenseur, dans des matchs 5 contre 5 au rythme effréné et participez à des combats intenses tout en prenant des décisions tactiques opportunes. Les gros bourrins devraient avoir du mal dans ce successeur spirituel de Counter Strike. Pour pimenter le tout, le jeu dispose d'une liste d'agents hautement qualifiés, chacun avec ses propres capacités et gadgets uniques. Les environnents sont destructibles et les armes toujours aussi variées.

Utilisez les armes et les capacités uniques des agents pour percer les murs et les plafonds destructibles ou descendre en rappel depuis le toit et entrer par les fenêtres. Faites de l'environnement un élément clé tactique! Maîtrisez l'art de poser des pièges, de fortifier les emplacements et d’infiltrer le territoire ennemi tout en menant votre équipe à la victoire.

Regardez la dernière vidéo de Rainbow Six Mobile :

Si vous êtes au Canada ou que vous avez un compte App Store canadien, vous allez pouvoir retrouver des cartes emblématiques, telles que Bank et Border, ainsi que des modes comme Secure Area et Bomb.



Attention toutefois, le jeu nécessite une connexion Internet pour jouer, aucun mode hors-ligne n'est pour le moment disponible.



Qui se lance dans Rainbow Six Mobile parmi vous ? Vous êtes les premiers au courant !



PS : COD Warzone arrive également sur mobile.

Télécharger le jeu gratuit Rainbow Six Mobile