Un premier test alpha sur Android pour Tom Clancy's Rainbow Six Mobile

⏰ Il y a 5 heures

Alban Martin

Ubisoft a tout récemment annoncé Tom Clancy's Rainbow Six Mobile pour iOS et Android, avec comme objectif de faire vivre aux joueurs la véritable expérience de Tom Clancy's Rainbow Six Siege sur mobile.



Aujourd'hui, Ubisoft a annoncé qu'une phase de test alpha fermée est prévue la semaine prochaine aux États-Unis, au Canada et au Mexique sur les appareils Android. L'alpha fermée comprendra deux modes (Zone sécurisée et Bombe), les cartes Banque et Frontière, et 16 opérateurs dont Ash, Hibana, et plus encore.

Le jeu de tir tactique à la première personne de la célèbre franchise a été développé de A à Z pour les plateformes mobiles par une équipe d'Ubisoft Montréal. Les autres studios d'Ubisoft impliqués sont Winnipeg, Halifax, Paris, Québec, Bucarest, Kiev, Pune, RedLynx, Chengdu et Shanghai.



Regardez le journal de bord de l'alpha fermée de Tom Clancy's Rainbow Six Mobile ci-dessous :

Bientôt un vrai Tom Clancy's Rainbow Six sur mobile

Pour mémoire, ce nouveau jeu signé Ubisoft vise à offrir une véritable expérience de qualité console avec des matchs à 5 contre 5, des personnages issus de l'univers Tom Clancy's Rainbow Six, des cartes de Tom Clancy's Rainbow Six Siege, comme Bank et Border, ainsi que des modes comme Secure Area et Bomb.

Comment tester Tom Clancy's Rainbow Six Mobile

Si vous souhaitez essayer la bêta fermée dans une région prise en charge sur Android, vous pouvez vous inscrire sur le site officiel pour avoir une chance. La bêta fermée devant commencer le 3 mai, nous devrions donc rapidement avoir des vidéos de gameplay à se mettre sous la dent. Espérons que la version complète arrivera cette année dans le monde entier. L'année 2022 est déjà très intéressante, avec de nombreuses sorties de qualité et l'arrivée prochaine de Diablo Immortal, Call Of Duty Warzone ou Apex Legends.