Blizzard confirme le cross-play de Diablo Immortal qui sortira le 2 juin

Annoncé il y a quatre ans déjà, Diablo Immortal aura fait patienter des millions de joueurs. Après avoir enfin lancé les précommandes le mois dernier, cette fois le studio dévoile plusieurs informations comme le modèle économique ou encore la date de sortie positionnée au 2 juin prochain, soit un peu plus tôt que prévu.

Diablo Immortal arrive sur mobile et PC

Annoncé pour la première fois à la Blizzcon 2018, "Diablo Immortal" se déroule entre les événements de "Diablo II" et "Diablo III". Voici un premier trailer vidéo pour vous mettre dans le bain :

Diablo Immortal n'est pas un énième épisode comme les autres, il s'agit surtout du premier opus destiné aux smartphones, un point qui a été le point de départ de la réflexion des équipes de développement et du design.

Une version AAA pour PC

Bien évidemment, si l'iPhone, l'iPad et les Android sont les principales cibles, ce Diablo 2022 ne lâchera pas pour autant ses fans sur PC. Pour rassurer son public, Blizzard vient de confirmer la sortie au même moment du jeu sous Windows avec du cross-play et la synchronisation de la progression. Mais selon les dires de Wyatt Cheng :

Lorsqu’on jouera sur PC, ça sera très naturel de se dire “Oh, c’est un jeu mobile auquel je joue sur mon PC !”.

Voilà qui pourrait calmer les ardeurs des fans de la saga. Mais Blizzard a semble-t-il vu les choses en grand avec l'intention d'apporter le même soin sur toutes les plateformes. L'idée est d'offrir un jeu AAA qui s'adapte partout :

Le gros défi pour nous, ça a été d’essayer d’apporter Diablo mobile de façon authentique, d’apporter cette expérience AAA sur un appareil portable.

Nos smartphones ont des densités en pixels extrêmement élevées aujourd’hui. Quand vous transposez cela à un moniteur pleine taille, toute la fidélité graphique est préservée. Vous aurez aussi des options différentes entre les deux plateformes, par exemple pour ajuster le framerate.

Un jeu avant tout mobile

Si le travail d'uniformisation a demandé un certain effort, plusieurs différences fondamentales subsistent entre le jeu mobile et le jeu PC. En premier lieu, la durée des sessions de jeu a été réduite pour correspondre aux habitudes des joueurs. Pour cela, les développeurs ont prévu une approche flexible qui autorise de choisir entre des activités de courtes durées et des aventures plus longues comme explorer un donjon à plusieurs. C'est selon vos envies et vos capacités.

Un univers très connecté

Mobile oblige, le futur MMO sera plus persistant et dynamique que jamais avec un monde très connecté qui s'ajoutera à une campagne solo toujours solide pour contenter les adeptes des premiers épisodes.



Ceux qui le désirent pour être inclus dans l'univers mondialisé en participant à des évènements que l'on peut rapprocher de ce qu'on trouve depuis longtemps sur WoW par exemple. Des défis, des missions et des aventures seront proposées aux joueurs de manière régulière pour pimenter le jeu.

Un titre pas pay-to-win

Reste une question cruciale : le modèle économique. Si le titre sera gratuit au téléchargement, les responsables l'assurent, Diablo Immortal mise avant tout sur le gameplay. Ainsi, tous les éléments du jeu sont disponibles gratuitement. Cheng explique :

Vous aurez accès à toute l’histoire, à tous les systèmes. Nous ne vendrons pas d’armes ou d’expérience. Nous savons que le “grinding” fait partie intégrante de l’expérience Diablo, et nous ne voulons pas que les gens pensent que nous voulons changer cela avec la monétisation.

Concrètement, les nouvelles zones, les nouveaux donjons, les nouvelles classes, et autres seront gratuits à chaque mise à jour. Seule la personnalisation devrait être payante, de quoi offrir une vraie expérience à tout le monde.



Si vous êtes intéressé, Diablo Immortal est en précommande sur l'App Store et sur le Play Store pour Android. La sortie mondiale est prévue pour le 2 juin.

