Ubisoft annonce Tom Clancy's Rainbow Six Mobile sur iOS et Android

⏰ Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

1



Surprise, Ubisoft vient de dévoiler Tom Clancy's Rainbow Six Mobile pour iOS et Android. Tom Clancy's Rainbow Six Mobile est un nouveau jeu de tir tactique à la première personne de la célèbre franchise Tom Clancy's Rainbow Six développée spécifiquement pour les plateformes mobiles. Voilà qui devrait ravir les fans qui vivent en plein rêve après l'annonce de Call of Duty Warzone ou encore d'Apex Legends pour cette année.

Un vrai Tom Clancy's Rainbow Six sur mobile

Le nouveau jeu est développé par une équipe d'Ubisoft Montréal et vise à offrir une véritable expérience de qualité console. Il comprend des matchs PvP 5v5, divers opérateurs et bien plus encore. Les personnages seront issus de l'univers Tom Clancy's Rainbow Six et disposeront de compétences et de capacités uniques. Le jeu comprendra des cartes de Tom Clancy's Rainbow Six Siege, comme Bank et Border, ainsi que des modes comme Secure Area et Bomb. Ubisoft précise que Tom Clancy's Rainbow Six Mobile a été développé et optimisé pour les mobiles avec des modes et des contrôles exclusifs pour jouer en déplacement.



Regardez le trailer d'annonce du jeu ci-dessous :

Tom Clancy's Rainbow Six Mobile met une belle claque, en tout cas dans le trailer publié par le studio. Espérons que cela se confirme dans une prochaine vidéo de gameplay.



En tout cas, les développeurs ont publié un nouveau billet sur leur blog pour expliquer que le jeu est en développement depuis plus de trois ans et qu'on peut donc s'attendre à un titre de qualité.



Avec l'arrivée de nombreux jeux multijoueurs sur PC et consoles, comme Apex Legends et Call of Duty Warzone, il sera intéressant de voir comment ils seront accueillis par les joueurs.