Ubisoft lance le jeu BUMP! Superbrawl sur mobile !

Après une longue période de gestation, Ubisoft a finalement déployé son jeu mobile tant attendu, Bump! Superbrawl, à l'échelle mondiale. Ce lancement marque un retour en lumière pour un titre qui avait été complètement oublié depuis son lancement en douceur en Pologne en 2023.

Découvrez BUMP! Superbrawl

Ubisoft a souvent opté pour un lancement en plusieurs étapes, comme ce fut le cas avec Rainbow Six Mobile et The Division Resurgence qu'on attend toujours en France. Cette manie pour le soft-launch en longueur est souvent critiqué par les fans, mais le supplice est terminé pour Bump! Superbrawl, un titre d'action stratégique très intéressant.

Bienvenue dans BUMP! Superbrawl, le jeu de JcJ tactique ultime qui mêle stratégie et action explosive ! Entre dans l'arène, collectionne de puissants et légendaires héros, et combats pour atteindre le sommet !

Le principe

Les joueurs sont plongés dans l'utopique ville d'Arcadia, un cadre idyllique pour des joutes mémorables. On sent tout de suite l'influence de titres comme Teamfight Tactics et Brawl Stars.



Magnifiquement réalisé, Bump! Superbrawl se distingue du reste de la plèbe par son gameplay au tour par tour en PvP un contre un, offrant une expérience de jeu où chaque joueur doit planifier ses stratégies pour triompher dans des combats intenses et rapides.

Les modes

Le jeu propose une variété de modes de jeu, chacun apportant sa propre dynamique stratégique :

Brawl : Le premier à trois KO remporte le match, mettant l'accent sur l'efficacité et la puissance brute.

Capture de Zone : Les joueurs doivent conquérir et maintenir le contrôle de zones spécifiques sur la carte.

Pillage : Il s'agit ici de collecter des pièces tout en se défendant contre les tentatives de vol de l'adversaire.

VIP : Un mode où l'identification et l'élimination du héros VIP adverse sont cruciales pour la victoire.

Les héros

Dans Bump! Superbrawl, vous devez explorer donc Arcadia, un univers vaste et riche, tout en débloquant et en améliorant des héros mythiques, chacun avec des compétences uniques.



Ubisoft nous propose de construire sa propre équipe composée de trois héros, exploitant les synergies entre les personnages pour défaire vos adversaires. Chaque héros possède des Super Attaques et des gadgets qui ajoutent une couche de profondeur aux stratégies possibles.

Notre avis

Bump! Superbrawl est désormais disponible pour tous ceux qui cherchent une nouvelle expérience de jeu mobile où la réflexion tactique prime sur l'agressivité pendant les combats. Avec son univers séduisant, ses héros et ses modes de jeu variés, il y a de quoi faire. Seule interrogation, le modèle économique sur la durée. Mais les premières parties nous laissent une excellente impression.

Disponible sur iOS (App Store) et Android (Play Store).

Télécharger le jeu gratuit BUMP! Superbrawl