Les précommandes pour The Division Resurgence d'Ubisoft sont ouvertes !

Suite à l'annonce d'une première itération mobile dans la série Tom Clancy's The Division, Ubisoft a enfin partagé de nouvelles informations sur The Division Resurgence. En plus d'une bande-annonce, le TPS (third person shooter) s'offre une page sur l'App Store où les pré-commandes sont désormais en ligne. Les pré-enregistrements sur Google Play sont également ouverts. La date de sortie à l'automne a été annoncée lors de l'événement Ubisoft Forward la semaine dernière, qui nous a également offert un aperçu de l'autre grand jeu mobile d'Ubisoft, Assassin's Creed Codename Jade.

The Division Resurgence en détail

Tout d'abord, regardez la bande-annonce de The Division Resurgence ci-dessous :

Si vous n'aviez pas suivi son évolution, The Division Resurgence est un jeu de tir à la troisième personne gratuit qui se déroule dans un monde ouvert MMO partagé. Il se déroule dans une ville contemporaine de New-York post-crise, après qu'une épidémie de virus ait provoqué le chaos et l'effondrement du gouvernement américain. Vous voyez le topo ? Bref, c'est un prétexte pour des assauts en bonne et due forme.

Dans cette toute nouvelle expérience de The Division spécialement conçue pour mobile, vous incarnez un agent de la "Strategic Homeland Division" et votre mission est de rétablir l'ordre, de combattre les factions hostiles, de protéger les civils et de les aider à construire un avenir meilleur.

Ce dernier opus de la franchise The Division apporte l'expérience connue sur PC et consoles sur nos mobile et plonge les joueurs dans une toute nouvelle aventure MMO. En plus de proposer une campagne indépendante de Tom Clancy's The Division 1 et The Division 2, et une nouvelle perspective sur les événements clés de l'histoire, The Division Resurgence offre une foule de nouveaux contenus à portée de main : un nouveau scénario, de nouveaux modes de jeu (PVP et PVE), de nouvelles spécialisations et de nouvelles factions ennemies.



Comme dans titres précédents, la possibilité de choisir le mode de jeu tactique qui vous convient le mieux reste l'une des clés de voûte de l'expérience. Tant mieux !



La page de l'App Store consacrée à The Division Resurgence indique une date de sortie positionnée au 5 décembre, mais il faudra confirmer s'il s'agit ou non du lancement officiel. Pour mémoire, Ubisoft avait seulement confirmé la sortie du jeu à l'automne 2023. Vous pouvez le précommander maintenant sur iOS ou sur Android via le Play Store.



PS : The Division Resurgence sera gratuit et l'App Store répertorie de nombreux achats d'applications numérotés "mission complète" et différents packs d'autres contenus.

Télécharger le jeu The Division Resurgence