Les précommandes de Wreckfest Mobile sont ouvertes sur l'App Store

Alors que la Gamescom 2022 vient de s'achever, le studio Handy Games a mis en ligne une nouvelle vidéo mettant en avant sa dernière production. Il s'agit de Wreckfest pour mobile, qui est désormais disponible en pré-commande sur iOS, quelques semaines après les pré-inscriptions sur Android. Le jeu de course rapide Wreckfest de Bugbear Entertainment a fait ses débuts sur PC et consoles next-gen, et a même bénéficié d'une excellente conversion pour la Nintendo Switch.

Wreckfest Mobile sortira en octobre

Le jeu de course rapide, qui ressemble à Destruction Derby, a maintenant droit à une précommande à prix réduit sur l'App Store. Regardez le teaser de Wreckfest Mobile ci-dessous :

Wreckfest mobile était jouable à la Gamescom, et il est actuellement prévu pour le 25 octobre. Cette date n'est pas officiellement confirmée et pourrait changer, mais elle est accompagnée d'une réduction de 10 % pour les joueurs intéressés. Espérons que la date ne soit pas repoussée au-delà d'octobre. Si vous souhaitez vous le procurer, vous pouvez précommander Wreckfest sur l'App Store pour iOS au prix de 8,99 € dès maintenant et le pré-enregistrer sur Google Play. Sur la page de l'App Store consacrée à Wreckfest, différents packs de voitures et de contenu peuvent être achetés dans l'application. Le jeu sur console est proposé au prix de 39,99 € sur Nintendo Switch et des DLC supplémentaires payants sont disponibles. Il s'agit d'un très bon jeu que nous avons notamment pas mal testé sur PS5 lors de sa sortie. Il mélange les courses classiques, les arènes de destructions et les véhicules les plus fous comme des tondeuses survitaminées.



Télécharger le jeu Wreckfest