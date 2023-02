Devil May Cry: Peak of Combat ouvre les pré-inscriptions, sortie imminente

Presque deux ans après l'annonce de son développement, voici enfin des nouvelles du jeu Devil May Cry : Peak of Combat. Le jeu de Capcom, qui est développé pour les mobiles par NebulaJoy, est en phase de test depuis plus de deux ans sur Android. Il semble que le second DMC arrive sur mobile dans le courant de l'année, le premier étant Devil May Cry 4 en 2011...

Devil May Cry : Peak of Combat se précise

Capcom et Nebula Joy travaillent donc depuis un long moment sur le premier jeu véritablement mobile de la célèbre série Devil May Cry. Toujours sans date de sortie mondiale, DMC Peak of Combat ouvre en revanche les pré-inscriptions, ce qui est un très bon signe. Comme beaucoup de séries populaires sur console et PC qui sont portés sur mobiles, Devil May Cry : Peak of Combat est une sorte de mashup de plusieurs jeux existants. Il mettra en scène plusieurs personnages jouables familiers, dont Dante, Nero, Vergil et Lady. Voici un trailer montrant le jeu en action :

Comme nous l'avons mentionné, Devil May Cry : Peak of Combat est déjà disponible dans différentes parties du monde (sur Google Play en tout cas), et il semble que les retours sont plutôt positifs, avec un jeu agréable bien qu'un peu trop édulcoré pour les fans absolus. En tout cas, le moteur graphique est séduisant.



Espérons que l'expérience soit au moins aussi bonne que celle de Devil May Cry 4, sorti il y a plus de 12 ans maintenant. Sans être extraordinaire, le jeu était toutefois dans l'esprit des versions consoles.



Les personnes qui se préinscrivent à Devil May Cry : Peak of Combat du jeu seront automatiquement inscrits pour avoir une chance de participer à une bêta fermée à venir, et auront une récompense lors du lancement mondial apparemment fixé à cette année.