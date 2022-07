Ubisoft cherche des testeurs pour The Division Resurgence sur mobile

Ubisoft possède une ribambelle de jeux qui s'inspirent du romancier Tom Clancy, comme Rainbow Six, Splinter Cell, ou encore The Division. Justement, celui qui a connu un certain succès sur consoles et PC a été annoncé l'an dernier pour nos mobiles. Celui qui sera nommé "Resurgence" nous donne quelques nouvelles intéressantes.

La sortie de The Division se rapproche

Bien que le jeu n'ait pas encore de date de sortie officielle, Ubisoft vient de nous dire que The Division Resurgence arrive "bientôt" sur les appareils mobiles en tant qu'extension.

Concrètement, The Division Resurgence se déroule dans la ville de New York, avec un scénario en monde ouvert qui renvoie aux histoires racontées dans Division 1 et 2. Voici comment l'éditeur le présente :

The Division Resurgence est un jeu de tir à la troisième personne free-to-play qui propose une campagne entièrement nouvelle et indépendante de Tom Clancy's The Division 1 et Tom Clancy's The Division 2, offrant une nouvelle perspective sur les événements clés de l'histoire. L'action se déroule dans une Amérique contemporaine post-crise où une épidémie de virus a provoqué le chaos et l'effondrement du gouvernement. En tant qu'agent de la "Strategic Homeland Division", votre mission est de rétablir la paix, de protéger les civils contre les factions hostiles et de les aider à construire un avenir meilleur.

Resurgence propose une perspective à la troisième personne, avec des modes solo et coopératif avec des armes et des équipements personnalisables, ainsi que la possibilité d'améliorer les personnages au fur et à mesure de votre progression. Le tout avec des contrôles tactiles ou via des manettes compatibles (MFi, PS4, PS5, Xbox).



Les joueurs désireux d'essayer le titre peuvent jouer gratuitement sur Android et iOS via une version alpha à venir. Ubisoft recherche dès à présent des testeurs et vous pouvez vous inscrire sur le site de l'éditeur pour participer au jeu.

Ubisoft travaille également à l'adaptation de sa célèbre série Rainbow Six sur mobile, avec un titre annoncé en avril dernier, et actuellement en test.