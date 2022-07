Tom Clancy's The Division Resurgence montre son gameplay en vidéo

Après avoir annoncé qu'une version mobile de la série Tom Clancy's The Division était en préparation en mai de l'année dernière, Ubisoft a officiellement dévoilé le projet officiel sous le nom de The Division Resurgence avec un trailer et de nouveaux détails la semaine dernière. Une semaine plus tard, nous disposons enfin de plus amples informations sur le jeu, notamment des images in-game.

The Division Resurgence se montre en action

Bien sûr, comme l'indique la bande-annonce ci-dessous, il s'agit toujours d'un jeu en cours de développement et la qualité du rendu final n'est pas définitive. Tout d'abord, l'éditeur français propose une vidéo de présentation du jeu, racontée par James Berry, développeur de la communauté d'Ubisoft, qui explique les quelques minutes de gameplay. Elle est suivie d'une interview plus longue du producteur exécutif Fabrice Navrez, qui rentre plus dans le détail du jeu, avec des réponses sur la chronologie de The Division, quel genre de nouveau contenu ils ont en réserve pour cette version mobile, et plus encore.

Tout en gardant à l'esprit qu'il s'agit d'une version alpha (bien moins aboutie qu'une bêta), espérons que certains aspects seront améliorés avant la sortie finale du jeu, notamment la fluidité. Mais il est tout de même impressionnant de voir un jeu comme The Division et son vaste monde ouvert fonctionner sur un appareil mobile. Une occasion de regarder en arrière et de comprendre le bond en avant de nos iPhone et iPad qui sont capables de rivaliser avec des consoles et PC puissants.



Rappelons qu'Ubisoft cherche des joueurs pour participer aux tests bêta fermés à venir. Nul doute que nous aurons prochainement de nouvelles informations sur The Division Resurgence.

Ubisoft travaille également à l'adaptation de sa célèbre série Rainbow Six sur mobile, avec un titre annoncé en avril dernier, et actuellement en test.