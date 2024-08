Disney Pixel RPG se montre en vidéo avant sa sortie

Le mois dernier, GungHo a dévoilé un nouveau jeu de rôle pour mobile intitulé Disney Pixel RPG, dont la sortie est prévue pour plus tard cette année. Pour nous faire patienter, le studio vient de publier la première bande-annonce de Disney Pixel RPG, un jeu qui permet aux joueurs d'explorer divers mondes en compagnie des personnages Disney avec de nombreux défis.

Découvrez Disney Pixel RPG

Ce RPG unique permet effectivement aux joueurs d'explorer différents mondes aux côtés de versions pixelisées de personnages Disney emblématiques tels que Mickey Mouse, Donald, Winnie, Cendrillon et bien d'autres. Le jeu combine divers types de gameplay, y compris des combats, des défis de rythme, et des éléments de personnalisation.



Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, voici la vidéo officielle :

Dans Disney Pixel RPG, un mystérieux programme a perturbé l'ordre des mondes de jeux où vivent les personnages Disney, créant des connexions inattendues entre ces mondes autrefois séparés. Le joueur est sollicité pour restaurer ces mondes à leur état d'origine, tout en interagissant avec des personnages issus de films comme La Belle au bois dormant, Zootopie, Les Aristochats, et autres. Le système de jeu offre des combats accessibles avec des commandes simples (au tour par tour et, en option, automatiques), un mode exploration où les personnages continuent de collecter des ressources même en l'absence du joueur, ainsi qu'une personnalisation poussée des avatars. Un titre qui veut attirer un public plutôt jeune, à l'instar de Disney Dreamlight Valley sur Apple Arcade.

Disney profite de la diffusion de la bande-annonce de gameplay pour également confirmer la sortie pour le 7 octobre, sur iOS et Android. Le géant américain et le studio japonais qui développe le titre ont prévu un modèle free-to-play incluant des achats intégrés. Il faudra vérifier l'équilibre de l'ensemble.



Les précommandes sont déjà ouvertes sur l'App Store et les préinscriptions sont disponibles sur Google Play Store play store.

Télécharger le jeu Disney Pixel RPG