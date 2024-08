Le mode HD de Old School RuneScape se montre en vidéo sur iOS, Android et PC

Durant le week-end, le studio Jagex a réveillé les fans de RuneScape en révélant l'arrivée d'un mode HD officiel pour Old School RuneScape sur mobiles et PC. Les développeurs ont profité du Winter Summit 2024 de la licence pour dévoiler une jolie feuille de route. Parmi les nouveautés à venir, on trouve donc le mode HD "officiel" qui sera disponible en option pour améliorer les visuels, l'éclairage, les effets, les textures et bien plus encore.

Old School RuneScape passe bientôt à la HD

Pour vous en convaincre, Jagex a publié une bande-annonce qui confirme également qu'il sera possible de basculer facilement entre le nouveau et l'ancien style. La date de sortie du mode Old School RuneScape Official HD n'a pas encore été annoncée.



Regardez la vidéo diffusée lors du Winter Summit avec du gameplay et un comparatif des deux versions :

L'annonce du mode HD officiel de Old School RuneScape confirme également que les joueurs pourront utiliser le 117Scape et le HDOS après la sortie du mode HD officiel. On parle de mode officiel car ce jeu est un peu comme Minecraft, la communauté contribue énormément au contenu.

À la base, le mode HD a toujours eu pour but de préserver l'identité visuelle unique d'Old School RuneScape, tout en adoptant les fonctionnalités graphiques améliorées que les joueurs attendent de leurs jeux.





L'art est subjectif et nous savons que certains d'entre vous préfèrent Old School tel qu'il est. C'est pourquoi le mode HD officiel sera une fonctionnalité totalement optionnelle. Au lancement de cette mise à jour, vous pourrez choisir entre les modes HD et SD, ce dernier représentant les graphismes Old School que vous connaissez et appréciez, et le premier notre nouvelle version améliorée. Dans un instant, nous verrons comment cela fonctionnera.

Avec cette mise à jour, l'équipe sera en mesure d'en faire plus grâce à Runetek, le moteur de rendu interne qui fait passer l'ancienne version pour un jeu préhistorique.

Le nouveau mode HD d'Old School RuneScape sera alimenté par notre moteur de rendu interne, Runetek. Cet adorable outil nous aidera à pousser nos capacités graphiques vers de nouveaux sommets et, grâce à la dernière mise à jour, nous serons en mesure de proposer toutes les fonctionnalités modernes que vous attendez d'un client de jeu.





Runetek remplacera complètement notre moteur de rendu actuel, mais comme vous l'avez déjà vu, cela ne signifie pas la fin du style artistique classique d'Old School. Cela est possible grâce à une astuce artistique astucieuse. Après la mise à jour, vous pourrez choisir entre le mode SD (le look classique d'Old School) et le mode HD. Le mode SD est en fait une émulation personnalisée de Runetek qui nous permet de reproduire l'aspect original de 2007 avec une précision au pixel près, tout en vous permettant de profiter de tous les avantages offerts par les capacités de rendu avancées de Runetek. C'est du pur 2007Scape, inchangé.



Le mode HD, quant à lui, est exactement ce qui est indiqué sur la boîte : des versions haute définition de tous les modèles et cartes d'origine, ainsi que de nombreuses nouvelles fonctionnalités graphiques qui vous permettront de pousser les graphismes d'Old School plus loin que jamais...

Mieux, les développeurs ne vont pas s'arrêter là et annoncent déjà travailler sur le prochain lot de fonctionnalités, à venir plus tard dans l'année. Ces fonctionnalités incluent un tout nouveau système d'eau avec des réflexions en temps réel optionnelles et de multiples préréglages d'eau.



RuneScape et Old School RuneScape sont tous deux disponibles sur PC, iOS et Android. Pour mémoire, RuneScape Old School faisait partie de notre top jeux 2019.

