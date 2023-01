Le shoot'em up Danmaku Unlimited: Wyver Ultra se montre en vidéo

Les amateurs de la série Danmaku Unlimited l'attendent avec impatience, je veux bien sûr parler du prochain shoot'em up de Doragon Entertainment, Danmaku Unlimited: Wyver Ultra annoncé il y a plus d'un an.



Au cours du week-end, nous avons eu droit à des aperçus vidéos du gameplay, ainsi qu'à l'écran titre que l'on découvrira au lancement du jeu. Le jeu étant toujours en cours de développement, ces clips ne reflètent pas complètement le gameplay final.

Danmaku Unlimited 4 en action

Voici quelques mécaniques de jeu, que l'on considère comme Danmaku Unlimited 4, à découvrir dans les vidéos ci-dessous :



L'écran titre :





Malheureusement, Danmaku Unlimited: Wyver Ultra n'a toujours pas de date de sortie confirmée ni de plateforme. Il est assez facile d'imaginer qu'il sera disponible sur PC dès le départ, mais espérons qu'il arrivera aussi très vite sur mobile.



Pour mémoire, la série Danmaku est à ranger dans la catégorie des shoot'em up de type "bullet hell" à la Cave ou R-Type. Un titre d'action pur et dur que l'on apprécie tout particulièrement. En attendant, profitez du troisième opus :

