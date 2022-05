Ni no Kuni Cross Worlds : Le jeu animé par le Studio Ghibli se montre en vidéo

⏰ Il y a 3 heures

Alban Martin

Le MMORPG Ni no Kuni : Cross Worlds de Netmarble et Level-5 a récemment fait l'objet de préinscriptions et de précommandes pour sa sortie mondiale. Il a également été confirmé que le jeu serait également disponible sur PC, en plus des mobiles. Ni no Kuni : Cross Worlds, lancé au Japon et ailleurs l'année dernière, est basé sur le Unreal Engine 4 et offre des graphismes magnifiques, de multiples classes jouables, du PvP, du PvE et bien plus encore. Mais il est surtout un titre à part puisque les animations et les dessins sont l'oeuvre du célèbre Studio Ghibli à qui l'on doit des films d'animation incroyables comme "Le Voyage de Chihiro", "Mon voisin Totoro", "Le Château ambulant" ou encore "Kiki la petite sorcière".

Présentation des personnages de Ni No Kuni

La principale information du jour concerne de nouvelles vidéos d'introduction pour les classes Rogue, Swordsman, Witch et Engineer du jeu.

Regardez les vidéos de présentation des différents personnages de Ni no Kuni : Cross Worlds ci-dessous :

Ni no Kuni: Cross Worlds sera disponible cet été sur iOS et Android

Le nouveau volet de la saga propose une expérience unique qui mêle réalité et fantastique grâce à un jeu dans le jeu, Psychonautes. Ce dernier vous ouvre les portes vers un nouveau monde qui marque le début de votre voyage, une aventure digne d'un film d'animation de par la qualité de ses dessins mais aussi des animations. Les talentueux designers japonais du Studio Ghibli ont d'ailleurs été mis en valeur par le moteur graphique Unreal Engine 4 pour retranscrire au mieux chaque expression faciale et chaque mouvement de nos héros. Vous aurez le choix entre l'épéiste, la sorcière, la savante, le rebelle et le marteleur. Outre l'aventure, les développeurs ont prévu plusieurs défis et passe-temps comme la décoration de la forêt, cuisiner des plats ou encore devenir le champion d'un royaume en ligne.



À l'heure actuelle, il n'y a encore pas de date de sortie mondiale officielle pour Ni no Kuni : Cross Worlds, mais l'App Store la prévoit pour le 30 juin 2022. Si vous souhaitez y jouer dès le lancement, vous pouvez précommander Ni no Kuni : Cross Worlds sur l'App Store pour iOS, vous pré-enregistrer sur Google Play pour Android, et obtenir une récompense supplémentaire sur le Discord officiel. Les pré-enregistrements sur l'App Store et Google Play recevront la tenue d'explorateur via la boîte aux lettres du jeu. Le chapeau Catarumpus et un titre spécial seront offerts par le biais de codes échangeables à ceux qui rejoindront le serveur Discord au lancement du jeu.



Attendez-vous avec impatience la sortie mondiale de Ni No Kuni : Cross Worlds cette année sur iOS, Android et PC ?



