Ni no Kuni: Cross Worlds est disponible au téléchargement sur iOS et Android

⏰ Il y a 6 heures

Alban Martin

Le magnifique MMORPG Ni no Kuni : Cross Worlds de Netmarble et Level-5 annoncé en début de mois est prévu pour une sortie mondiale le 25 mai. Le titre qui sortira également sur PC, vient d'atterrir sur iOS et Android légèrement en avance, pour permettre aux joueurs de le prétélécharger avant le lancement complet du jeu le jour J. Une bonne nouvelle pour ne rien rater de ce jeu qui a été visuellement conçu par les équipes du Studio Ghibli. Oui, les créateurs japonais des dessins animés fantastiques comme "Mon Voisin Totoro" et autre "Le Voyage de Chihiro".

Ni no Kuni: Cross Worlds est de sortie

Avant le lancement officiel, l'application vous permet d'ajuster la fréquence d'images de 20 à 50 Hz, la mise à l'échelle de la résolution et bien d'autres choses encore. C'est une très bonne nouvelle d'avoir ce genre de paramètres graphiques pour personnaliser l'expérience. Regardez la nouvelle bande-annonce de Ni no Kuni : Cross Worlds ci-dessous :

Le nouveau volet de la saga Ni No Kuni repose sur le moteur Unreal Engine 4 qui permet de mettre en exergue le talent des designers du studio Ghibli, mais aussi de s'immerger totalement dans un monde très riche. Entre réalité et virtuel, vous allez devoir plonger dans un jeu dans le jeu appelé Psychonautes. Ce dernier vous ouvre les portes vers un univers qui marque le début de votre voyage, une aventure qui se rapproche terriblement des films d'animation cités plus haut, avec l'interactivité en plus.



Pour démarrer, vous aurez le choix entre l'épéiste, la sorcière, la savante, le rebelle et le marteleur. Outre l'aventure, les développeurs ont prévu plusieurs défis et passe-temps comme décorer la forêt, développer une ferme, faire un tour en cuisine ou encore devenir le champion d'un royaume en ligne. Un MMORPG de grande qualité, gratuit au téléchargement mais avec des in-apps allant jusqu'à 79,99€ tout de même. Ils ne semblent pas obligatoires, à confirmer après le test du jeu.



Ni no Kuni : Cross Worlds sur l'App Store pour iOS, et sur Google Play pour Android. Attention, si 1,5 Go d'espace disque est nécessaire pour le télécharger, il faudra encore 3 Go supplémentaires pour installer l'ensemble au premier lancement. Le titre est traduit en français, allemand, anglais, coréen, espagnol, italien, portugais, russe et thaï.



N'hésitez pas à nous partager votre avis dans les commentaires, d'autant que Ni No Kuni Cross Words est cross-platform.

