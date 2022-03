Genshin Impact : le patch 2.6 est disponible en pré-téléchargement

Genshin Impact du studio HoYoverse (anciennement miHoYo) reçoit cette semaine sa grande mise à jour 2.6 sur iOS, Android, PC, PS5 et PS4. Aujourd'hui, la pré-installation de Genshin Impact 2.6 "Zéphyr sur le jardin violet " est disponible sur les plateformes mobiles et PC. Si vous êtes sur iOS, la taille du téléchargement est de 1,41 Go. Une manière d'être prêt le jour de la sortie du patch, le 30 mars.

Genshin Impact : le patch 2.6 est (presque) arrivé

Cette mise à jour apporte une nouvelle zone appelée "gouffre" avec d'énormes espaces en surface et souterrains, le nouveau personnage cinq étoiles Hydro Kamisato Ayato, un événement de célébration saisonnier dans Inazuma, des rediffusions de Venti et Ayaka, et bien plus encore comme de nouveaux ennemis en lien avec le gouffre. Kamisato Ayato est le chef du clan Kamisato de la Commission Yashiro et sa quête de l'histoire l'amènera à relever divers défis alors qu'Inazuma passe à une nouvelle ère de progrès. Ayato utilise une épée et la fameuse Hydro Vision.



Voici un extrait des notes de version 2.6 de ce Zelda-like en ligne :

〓 Compensation 〓

Pour la maintenance des serveurs : Primo-gemme ×300

(60 primo-gemmes par heure de maintenance. Cette compensation sera maintenue même si la maintenance se termine plus tôt que prévu.)



Nouvelle zone : Gouffre

◇ Le Gouffre sera disponible à Liyue après la mise à jour de version 2.6.

Les Mines souterraines du Gouffre sont accessibles à tous les joueurs ayant un Niv. d'aventure supérieur ou égal à 28 et ayant terminé la quête d'Archons « Une étoile en approche » et la quête du monde « Fracture subreptice du sceau des Sept Étoiles ».



Nouveau personnage

Kamisato Ayato · Pilier de vaillance (Hydro) [5★]

◇ Œil divin : Hydro

◇ Arme : Épée à une main

◇ Le jeune, mais néanmoins très talentueux, chef du Clan Kamisato de la Commission culturelle. Cultivé et poli, c'est un homme aux multiples facettes.



Nouveau donjon

Vallée recluse

Cet ancien site de rituel fut profondément enterré lors d'un cataclysme qui déchira le ciel et la terre. La chute d'un objet étranger à ce monde a ensuite entraîné sa résurgence, et il a finalement été dévoilé suite à une bataille destructrice, résultat d'une trahison. Néanmoins, ceux qui fréquentaient autrefois cet endroit ne sont plus...



Nouveaux équipements

1. Nouvelle arme

Lune ondulante de Futsu (Épée à une main) [5★]

◇ Une œuvre célèbre des forgerons de la lignée des Futsu. Son nom renvoie aux vagues violentes de la mer qui se déchaînent sous une nuit de pleine lune.



Nouvelles histoires

1. Nouvelle quête d'Archons

◆ Quête d'Archons Chapitre 2 - Acte 4 : « Requiem des profondeurs résonnantes »



2. Nouvelle quête d'histoire

◆ Quête d'histoire de Kamisato Ayato Cypressus Custos - Acte 1 « Chute d'une feuille de firmiana »



3. Nouvelles quêtes du monde

◆ Nouvelles quêtes du monde : série de quêtes « Voyage au centre du Gouffre », « Volé... par le propriétaire légitime », « Infiltration réussie », « Le passé du chevalier des cimes », « Les montagnes millénaires », « Les paroles d'un chercheur de pierres », « L'appel à l'aide d'un champignon affaibli », « Une unité disparue dans le Gouffre », série de quêtes « Rémanence de courage », série de quêtes « Dans un pays étranger... », « Enquête mycologique dans le Gouffre », « Enquête hydrologique dans le Gouffre », « Enquête paléontologique dans le Gouffre », « Le don du Gouffre », « Le mineur disparu ».



Nouveaux ennemis

◇ Serpent des ruines

Un automate ancien à l'aspect inhabituel.

◇ Chevalier des Serpents noirs - Coupe-vent

Un garde impérial au statut élevé.

◇ Fongus Hydro flottant

Une spore dotée d'un certain degré d'intelligence. Elle est dotée d'une excellente capacité d'adaptation à son environnement.



Regardez la bande-annonce de la mise à jour 2.6 de Genshin Impact ci-dessous :

La pré-installation de la version 2.6 de Genshin Impact peut être effectuée sur iOS, Android et PC afin que vous n'ayez pas à télécharger l'ensemble lorsqu'il sera publié partout cette semaine.

Si vous n'avez pas encore joué à Genshin Impact, vous pouvez le télécharger gratuitement sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. La version PC est disponible sur le site officiel et sur l'Epic Games Store. Si vous jouez sur iOS, avec iOS 14.5 ou iPadOS 14.5 et plus, vous pouvez désormais utiliser les manettes PS5 et Xbox Series X|S pour jouer à Genshin Impact, le jeu de l'année 2020 sur mobiles.

Comment mettre à jour Genshin Impact

iOS : téléchargez la mise à jour sur la page App Store de Genshin Impact.

Android : lancez le jeu et suivez les indications à l'écran pour mettre à jour l'application.

PC : après avoir fermé le jeu, lancez le téléchargement de la nouvelle version en cliquant sur « Mise à jour » dans le Genshin Impact Launcher.

PlayStation®4 et PlayStation®5 : ouvrez l'interface système, sélectionnez « Genshin Impact », appuyez sur le bouton OPTIONS de votre manette et sélectionnez « Vérifier si des mises à jour sont disponibles ».

