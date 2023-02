Genshin Impact : la mise à jour 3.5 "Souffle des alizées" est disponible en pré-installation

Genshin Impact est un jeu vidéo d'action-RPG acclamé par la critique et les joueurs du monde entier. En 2020, il a été élu meilleur jeu de l'année sur iOS, et est disponible sur tous les supports.



La mise à jour 3.5, intitulée "Souffle des alizées", est désormais disponible en pré-téléchargement, offrant aux joueurs encore plus de contenu et de nouvelles fonctionnalités passionnantes. Cette mise à jour apporte de nouveaux personnages, de nouveaux événements, de nouveaux défis et de nouvelles fonctionnalités de gameplay, offrant aux joueurs une expérience de jeu encore plus riche et immersive.

Genshin Impact passe en version 3.5

La mise à jour 3.5 promet d'ajouter encore plus de contenu excitant, ce qui ne manquera pas de plaire aux fans du jeu et de les garder engagés pour encore plus d'aventures à venir.



Voici le contenu complet de ce qui vous attend.



Nouveaux personnages :

Dehya : taux d'obtention boosté pour une durée limitée après la mise à jour

Mika : bientôt disponible

Voeux de personnages :

Cyno : + Voeux « Arbitre du crépuscule »

Shenhe : Voeux « Retour de la sublimée »

Kamisato Ayaka : Voeux « Prestance du héron »

Nouvelles armes :

Balise de la mer de roseaux (Epée à deux mains) (Obtention par le biais des vœux)

Fleur de mailles (Épée à deux mains) (Obtention par le biais d'un évènement)

Nouvelles histoires disponibles :

Quête d'Archons Chapitre III - Acte 6 « Caribert » : disponible à partir de la mise à jour de version 3.5 pour une durée permanente

Quête d'histoire de Dehya: Mantichora - Acte 1 « Sang de lionne » : disponible à partir de la mise à jour de version 3.5 pour une durée permanente

Nouveaux monstres :

Apôtre de l'Abîme - Frimas

Chevalier des Serpents noirs - Casseur de pierre

Pour mémoire, le monde de Genshin Impact est vaste et magnifique, offrant une exploration sans fin pour les joueurs qui souhaitent s'aventurer dans des paysages chatoyants. Les personnages sont tous uniques, chacun avec leur propre histoire, personnalité et capacités de combat. Les joueurs peuvent les collecter, les améliorer et les utiliser pour former leur équipe de rêve. Une sorte de Zelda en ligne.

Avec ses graphismes de grande qualité, son gameplay captivant et sa musique envoûtante, Genshin Impact est un jeu qui mérite d'être découvert. Pour gagner du temps, vous pouvez pré-installer la mise à jour sur iOS et Android, la mise à jour sera officiellement lancée dans quelques jours.

Télécharger le jeu gratuit Genshin Impact