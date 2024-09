Genshin Impact Cloud est disponible dans certains pays

HoYoverse vient de lancer une version un peu spéciale de Genshin Impact. Il s'agit de Genshin Impact Cloud, autrement dit la version "streaming" du jeu d'aventure qui a été élu meilleur jeu de 2020. L'éditeur a lancé une bêta ouverte aux États-Unis, au Canada, à Singapour, en Malaisie, en Indonésie, en Thaïlande, aux Philippines, au Laos, au Cambodge, au Bangladesh et au Myanmar.

Découvrez Genshin Impact Cloud

Dans la foulée de la mise à jour 4.7 de Genshin Impact, intitulée « An Everlasting Dream Intertwined », HoYoverse nous surprend avec Genshin Impact Cloud qui permet aux joueurs de télécharger une petite application et de jouer en streaming grâce à la technologie cloud en temps réel, sans avoir à installer le jeu complet. Quand on sait que je jeu complet pèse désormais près de 30 Go, on se dit qu'il y a un marché pour ce genre de fonctionnalité.



Comme l'idée est de permettre à n'importe qui de profiter de son jeu, HoYoverse a fait en sorte que l'on puisse reprendre sa progression dans les deux jeux, cloud ou pas. Reste qu'on se pose évidemment la question des performances face au jeu natif, que ce soit sur des appareils récents ou plus anciens.



En réalité, Genshin Impact Cloud était déjà en test depuis des mois dans certains pays. Nous avons d'ailleurs un lecteur habitant en Indonésie qui a testé le jeu. Il nous a parlé d'une latence de 10-15 ms en 4G et d'un bienfait pour l'autonomie de la batterie. Par rapport au titre normal, l'iPhone fait bien moins de calculs et le résultat est fluide, du moment que la connexion est bonne.



Comme il le rappelle, dans les deux cas, Genshin Impact nécessite une connexion.



Le point noir est la file d'attente, avec la possibilité de passer plus vite grâce aux Express Coins. Une manière de monétiser et de rentabiliser ses serveurs, probablement.



Vous pouvez découvrir la version bêta de l'application Genshin Impact Cloud sur l'App Store pour iOS et sur Google Play Store pour Android. Ce n'est pas encore disponible en France.



Cette variante "cloud" permet de patienter avant la prochaine mise à jour majeure, la version 5.0, dont les graphismes ont apparemment été améliorés. Si vous souhaitez jouer à Genshin Impact (en mode natif) et que vous ne le possédez pas encore, vous pouvez le télécharger gratuitement sur l'App Store pour iOS et sur Google Play Store pour Android.



Rappelons que sur iPhone et iPad, vous pouvez utiliser les manettes PS4, PS5, Nintendo Switch et autre Xbox pour jouer à Genshin Impact.

