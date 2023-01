Genshin Impact 3.4 : la mise à jour "Sous les carillons de l'exquise nuit" est disponible

La grande mise à jour 3.4 de Genshin Impact, intitulée "The Exquisite Night Chimes" ou "Sous les carillons de l'exquise nuit" en français, est enfin disponible dans le monde entier sur iOS, Android, PC, PS5 et PS4. La pré-installation de cette mise à jour sur les plateformes mobiles et PC a été lancée en début de semaine, comme d'habitude. La version 3.4 de Genshin Impact apporte de nouveaux personnages, une nouvelle zone, des récompenses à réclamer gratuitement, et bien plus encore. Une deuxième phase sera également lancée le 7 février, avec le retour des bannières Hu Tao et Yelan.

Genshin Impact 3.4 est de sortie

Les points forts de cette mise à jour sont la zone du Désert de Hadramaveth, l'épéiste Dendro cinq étoiles Alhaitham et l'utilisateur d'arme de poing Dendro quatre étoiles YaoYao, ainsi que les événements saisonniers. Regardez le trailer de la mise à jour Genshin Impact version 3.4 ci-dessous :

Si vous n'avez pas encore essayé Genshin Impact, vous pouvez le télécharger gratuitement sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. La version PC est disponible sur le site officiel et sur l'Epic Games Store. Si vous jouez sur iOS, vous pouvez utiliser les manettes PS4, PS5 et Xbox Series X|S pour jouer à Genshin Impact.



Le jeu inspiré d'un certain Zelda a tout raflé en 2020 lors de sa sortie, comme en atteste notre test. Genshin Impact est un jeu d'aventure en ligne aussi beau qu'intéressant, et il ne cesse d'être amélioré depuis plus de deux ans.

Télécharger le jeu gratuit Genshin Impact