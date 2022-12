La version 3.3 de Genshin Impact arrive sur iOS, Android, consoles et PC

Quelques semaines après avoir publié la mise à jour 3.2 "Pulsation akashienne et montée de la flamme de kalpa", Genshin Impact prépare la sortie de la version 3.3 "All Senses Clear, All Existence Void".



Le studio HoYoverse a présenté le jeu de cartes Genius Invokation qui arrive cette semaine dans la mise à jour. Et en attendant, la pré-installation de la mise à jour a été lancée sur les plateformes iOS, Android et PC.

Genshin Impact version 3.3

Cette mise à jour 3.3 apporte de nouveaux personnages, l'interlude de la quête de l'Archon, une nouvelle saison d'événements et de défis, et le jeu de cartes très attendu, le Genius Invokation mentionné plus haut. Les nouveaux personnages sont le manieur de catalyseur Anemo cinq étoiles, le Wanderer, et l'archer Anemo quatre étoiles, Faruzan. Cette mise à jour prévoit également l'ajout de la prise en charge des traductions italiennes et turcs dans le jeu.



Avant le lancement de la mise à jour plus tard dans la semaine, vous pouvez donc la pré-télécharger. Sur iOS, elle pèse assez lourd avec 1,58 Go.



Regardez la démo du nouveau jeu de cartes intégré ci-dessous :

La mise à jour 3.3 sera lancée mercredi dans le monde entier. Si vous n'avez pas encore testé Genshin Impact, vous pouvez le télécharger gratuitement sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. La version PC est disponible sur l'Epic Games Store. À noter que depuis iOS 14.5 et iPadOS 14.5, vous pouvez utiliser les manettes PS5 et Xbox Series X|S pour jouer à Genshin Impact, en plus des manettes MFi et des contrôleurs de PS4 et Xbox One. Pour mémoire, Genshin Impact a été élu jeu de l'année 2020.

