Genshin Impact 2.4 : la première mise à jour 2022 sur iOS, Android, PS5, PS4 et PC

La première mise à jour de l'année de Genshin Impact est arrivée. La version 2.4 nommée "Couleurs éphémères en vol" est désormais disponible dans le monde entier sur les plateformes iOS, Android, PS5, PS4 et PC, suite à la mise en ligne de la pré-installation il y a quelques jours. Si vous n'avez pas joué à Genshin Impact depuis un moment, lisez la dernière mise à jour ici.

Genshin Impact s'offre une mise à jour majeure pour démarrer l'année

"Couleurs éphémères en vol" ajoute la nouvelle carte Enkanomiya, Shenhe et Yunjin en tant que nouveaux personnages, une nouvelle tenue pour Keqing et Nigguang, des rediffusions, et bien plus encore aujourd'hui, la maintenance étant maintenant terminée. Si vous avez manqué les bannières de Zhongli, Ganyu et Xiao, elles seront toutes de retour grâce à cette mise à jour. Si vous avez effectué une pré-installation, vous pourrez donc jouer rapidement sur iOS, Android et PC. La taille du téléchargement de pré-installation était de 3,09 Go sur iOS. Comme d'habitude, il n'y a pas de préinstallation sur les plateformes PlayStation.



Regardez la bande-annonce de la mise à jour ci-dessous :

Il va être intéressant de voir ce que le studio miHoYo apporte d'autre à Genshin Impact dans les premiers mois de 2022. Si vous n'avez pas encore essayé ce magnifique jeu d'aventure inspiré de plusieurs HIT dont un certain Zelda, vous pouvez le télécharger gratuitement sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. La version PC est disponible sur le site officiel et sur l'Epic Games Store. Rappelons qu'à partir d'iOS 14.5 et iPadOS 14.5, vous pouvez désormais utiliser les manettes PS5 et Xbox Series X|S pour jouer à Genshin Impact, le jeu de l'année 2020.

La version 2.4 de Genshin Impact « Couleurs éphémères en vol » est désormais disponible !

[Nouveaux personnages] Shenhe, Yun Jin

[Nouvel événement] Événement thématique de la version « Couleurs éphémères en vol »

[Nouvelle zone] Enkanomiya

[Nouvelles histoires] Quête d'histoire et escapades

[Nouvelle arme] Étouffeur de calamités

[Nouvelles tenues] Mise à jour du système de tenues

[Nouveaux monstres] Élémentosaure abyssal, Chantre de l'Abîme - Flamme abyssale

