Tentatives de contournement de la commission App Store par le studio de Genshin Impact

battle royale Fortnite en essayant de contourner la commission de 30% de l’App Store. Souhaitant générer plus d’argent, les développeurs derrière Genshin Impact ont essayé à deux reprises d’éviter de payer la commission d’Apple qui est prélevée sur chaque transaction d’achat intégré.

Genshin Impact aurait pu se faire exclure de l’App Store

Genshin Impact, le populaire RPG action-aventure développé par miHoYo, a non seulement captivé un public mondial, mais a également gagné un Apple Design Award, soulignant son excellence en matière de conception et d’innovation. Toutefois, le voyage du jeu dans l’univers Apple a été loin d’être sans heurts.



Le développeur miHoYo a fait la une des journaux, non seulement pour les exploits de son jeu acclamé, mais aussi pour ses tentatives à deux occasions distinctes d’éviter la commission de 30% de l’App Store, selon les rapports du China Project depuis août 2023. La première tentative était plutôt directe : une application communautaire de miHoYo proposait des offres spéciales et le support client encourageait activement les utilisateurs à effectuer des achats directement sur le site Web de la société.

Le 22 août 2023, Apple au courant des manœuvres de miHoYo, a retiré l’application communautaire du développeur de l’App Store, mettant un terme temporaire aux tentatives de contournement des commissions. Cependant, l’application a fait un retour rapide, réapparaissant sur l’App Store quatre jours plus tard, mais sans l’option d’achat direct cette fois-ci.



miHoYo, non découragé, a lancé un mini-programme le 30 août 2023, proposant une option de paiement direct sur son site web via Alipay. Apple a réagi en désactivant cette option pour les utilisateurs d’iPhone le 11 septembre 2023, continuant ainsi sa défense ferme de ses politiques de l’App Store.

La position d’Apple concernant le respect strict de ses directives pour les développeurs est bien connue et inébranlable, même face à des entreprises de la taille de miHoYo. La visite de Tim Cook, PDG d’Apple, aux bureaux de miHoYo, ainsi que la brève présentation de Genshin Impact lors du lancement de l’iPhone 15, illustrent l’importance et la popularité du jeu dans l’écosystème Apple. Cela, cependant, n’a pas assoupli la position de la firme de Cupertino sur ses politiques financières.



Ce duel apparent entre miHoYo et Apple révèle les tensions continues entre les développeurs d’applications et les propriétaires de plateformes de distribution comme l’App Store. Alors que les plateformes soutiennent que ces frais sont essentiels pour maintenir et améliorer leur écosystème, les développeurs argumentent souvent que les prélèvements sont excessifs.



