La version 4.0 de Genshin Impact est disponible en préchargement sur iOS, Android et PC

Après avoir listé les principales nouveautés à venir, HoYoverse vient de lancer les préchargement de la version 4.0 de son jeu Genshin Impact. La mise à jour sera disponible le 15 août sur le serveur américain et le 16 août sur le serveur européen pour les plateformes iOS, Android, PS5, PS4 et PC. Cette mise à jour introduit Fontaine, la nation de la justice dans le jeu avec de la plongée sous-marine, la poursuite de l'histoire principale, trois nouveaux personnages jouables (Lyney, Lynette et Freminet), et bien d'autres choses encore. Comme pour les versions précédentes, le préchargement de Genshin Impact 4.0 Fontaine est disponible sur les plateformes mobiles et PC.

Genshin Impact passe la 4ème

Pour précharger la mise à jour Genshin Impact 4.0 sur mobile, c'est très simple. Accédez à l'écran titre où vous verrez l'option "Préinstaller xxx". Appuyez sur cette option pour télécharger les données. Lorsque la mise à jour sera disponible le 15 août dans la nuit (Amérique) ou le 16 août au petit matin (Europe), il vous suffira de mettre à jour le client à partir de l'App Store. Comme d'habitude, il n'y a pas de préchargement sur PS5 pour Genshin Impact. La taille du téléchargement de la mise à jour de Fontaine est d'environ 8 Go sur iOS, donc faites un peu de place avant de vous lancer.



Si vous avez manqué la bande-annonce de Genshin Impact 4.0, regardez "As Light Rain Falls Without Reason" :

Comme expliqué plus haut, Genshin Impact apporte Fontaine, la cinquième nation majeure de Teyvat. De quoi relancer l'intérêt pour le meilleur jeu de l'année 2020. Si vous n'y avez jamais joué, il s'agit d'un jeu d'aventure de type RPG en monde ouvert avec des graphismes sublimes, une ambiance sonore envoûtante et un gameplay parfaitement pensé. Les fans de Zelda l'ont adopté, mais également tout un tas de joueurs qui ont rapidement craqué pour le bijou du studio chinois.



Pour ceux qui veulent s'y mettre, le mieux reste de le faire avec une manette MFi ou autre compatible comme la Dualshock ou la Dualsense.

Télécharger le jeu gratuit Genshin Impact