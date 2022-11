Genshin Impact 3.2 : la mise à jour "Pulsation akashienne" est disponible

Après la pré-installation mise en ligne en début de semaine, la version 3.2 de Genshin Impact " Pulsation akashienne et montée de la flamme de kalpa" est désormais disponible sur toutes les plateformes, mobiles y compris. Cette nouvelle version arrive après la mise à jour 3.1 "Le roi Deshret et les trois mages" parue fin septembre.



La version 3.2 de Genshin Impact comprend la grande finale de la quête Sumeru Archon, Dendro Hypostasis comme nouvel ennemi boss, de nouveaux personnages jouables dont Nahida et Layla, un nouvel événement pour entraîner vos Fungi, et plus encore.

Genshin Impact 3.2 est disponible

Cette mise à jour apporte également le système de réplication pour le système de pot Serenitea et comporte quelques ajustements d'anticrénelage pour PlayStation et PC qui sont dignes d'intérêt pour les joueurs voulant une qualité graphique impeccable.



Regardez ci-dessous la bande-annonce du personnage Nahida de la mise à jour Genshin Impact 3.2 :

Comme pour les mises à jour précédentes, si vous n'avez pas effectué la pré-installation sur iOS et Android, vous devrez télécharger le contenu de la mise à jour en jeu. En outre, nous savons déjà que la prise en charge des langues italienne et turque sera disponible dans le jeu à partir de la version 3.3 dans un avenir proche. Si vous n'avez pas encore essayé Genshin Impact, vous pouvez le télécharger gratuitement sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. La version PC est disponible sur le site officiel et sur l'Epic Games Store.



Il s'agit d'un titre d'aventure en ligne fortement inspiré de Zelda qui a été élu meilleur jeu mobile lors de la sortie en 2020. Un jeu qui a conquis les joueurs du monde entier et qui reste très actif pour faire vivre une belle communauté.

Télécharger le jeu gratuit Genshin Impact