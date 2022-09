Genshin Impact 3.1 : la mise à jour "Le roi Deshret et les trois mages" est à télécharger

La version 3.1 de Genshin Impact appelée "Le roi Deshret et les trois mages" - ou "King Deshret and the Three Magi" en anglais - sera disponible dans quelques jours sur iOS, Android, PC, PS4 et PS5. Comme pour les mises à jour précédentes, la pré-installation nous arrive un peu en avance, afin de gagner du temps le jour J. Si vous n'avez pas suivi l'évolution de Genshin Impact 3.1 et de la précédente mise à jour majeure 3.0, la mise à jour de cette semaine va étendre la zone de Sumeru avec une nouvelle zone désertique, le Mausolée du Roi Deshret, deux nouveaux ennemis boss, et plus encore. Nilou, Cyno et Candace feront également leur apparition en tant que personnages jouables dans cette mise à jour.

Genshin Impact 3.1 arrive sur mobiles et consoles

La pré-installation est disponible sur les plateformes iOS, Android et PC uniquement, comme d'habitude, sans option pour les joueurs PlayStation. Si vous êtes sur iOS, la taille de la pré-installation est d'un peu plus de 2 Go.



Regardez ci-dessous la bande-annonce de la mise à jour Genshin Impact 3.1 :

Le roi qui autrefois commandait le sable y est désormais enfoui,

les murs qui jadis y résistaient ont été emportés.

Aujourd'hui, ces ruines cachées accueillent de nouveaux visiteurs...

Et sont prêtes à leur révéler d'anciennes vérités.

Si vous n'avez pas encore essayé Genshin Impact, vous pouvez le télécharger gratuitement sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Il s'agit du jeu de l'année 2020 qui reprend les codes d'un certain Zelda sur Switch et qui est entièrement gratuit. Régulièrement mis à jour, Genshin Impact est jouable avec les manettes MFi ainsi que les contrôleurs de PS4, PS5 et autres Xbox Series X|S.



Qui y joue parmi vous ?

Télécharger le jeu gratuit Genshin Impact