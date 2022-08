Genshin Impact 3.0 arrive le 24 août sur mobiles et consoles

Ce week-end, le studio HoYoverse a révélé la date de sortie de la version 3.0 de Genshin Impact sur toutes les plateformes, ainsi que de nombreux détails sur cette importante mise à jour. Genshin Impact 3.0 s'intitule "The Morn a Thousand Roses Brings" et sera disponible le 24 août sur toutes les plateformes. Comme d'habitude, la pré-installation sera disponible sur iOS, Android et PC quelques jours avant afin de gagner du temps le jour du lancement.

Genshin Impact bientôt en version 3.0

Cette mise à jour 3.0 introduit l'immense région de Sumeru. Sumeru est la quatrième des sept nations majeures. Le jeu de l'élément Dendro, le dernier élément du système des sept éléments, arrivera également avec cette mise à jour. Sumeru se trouve à l'ouest de Liyue, et possède deux biomes principaux : un désert et une forêt tropicale. Comme d'habitude, de nouveaux personnages seront ajoutés, dont les cinq étoiles Tighnari, Collei et Dori.



Regardez le trailer de Genshin Impact 3.0 ci-dessous :

En plus du nouveau contenu, l'aubaine de l'arbre aîné, le modèle de test de la lampe à brûleur ultra chaude et le stabilisateur de ligne de pêche seront ajoutés pour faciliter la culture du bois, la cuisine et la pêche. Cette mise à jour verra également l'ajout d'ombres colorées. Bien évidemment, nous mettrons à jour l'article lorsque la pré-installation sera disponible.

Les prochaines mises à jour datées

Le studio a également annoncé que les trois prochaines mises à jour de Genshin Impact arriveront à cinq semaines d'intervalle. Vous pouvez donc vous attendre à jouer aux alentours du 28 septembre à la version 3.1, le 2 novembre à la version 3.2 et le 7 décembre à la version 3.3 de Genshin Impact. La dernière mise à jour en date est arrivée le 13 juillet avec la version 2.8.

Comment jouer à Genshin Impact

Si vous n'avez pas encore essayé Genshin Impact, vous pouvez le télécharger gratuitement sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. La version PC est disponible sur le site officiel et sur l'Epic Games Store. Si vous jouez sur iOS, avec iOS 14.5 ou iPadOS 14.5 et plus, vous pouvez utiliser les manettes PS4, PS5 et Xbox. Rappelons que ce jeu largement inspiré de Zelda est un modèle du genre (graphismes, gameplay, évolution, etc) et qu'il n'est pas obligatoire de dépenser de l'argent pour progresser. C'est notamment pour cela que nous l'avions élu jeu de l'année en 2020.

Télécharger le jeu gratuit Genshin Impact