Genshin Impact : la mise à jour 2.8 "Songerie d'une nuit d'été" est disponible

Comme prévu, la version 2.8 de Genshin Impact est arrivée avec son lot de nouveautés. Alors que les détails et un trailer de gameplay ont été publiés la semaine dernière, les développeurs de HoYoverse ont mise à jour leur jeu sur l'App Store, mais aussi le Play Store, le PlayStation Store, Epic Games Store et autre Switch Online. Tout cela arrive un mois et demi après le patch 2.7 des "rêves enfouis dans les profondeurs".

La version 2.8 de Genshin Impact est arrivée

Appelée "Summer Fantasia" - ou "Songerie d'une nuit d'été" en français - la nouvelle version apporte notamment le nouveau personnage jouable Shikanoin Heizou, l'Archipel de la pomme d'or qui arrive avec un nouveau look, de nouvelles îles à explorer, et des événements de liaison avec Fischl, Xinyan, Mona et Kazuha. De nouvelles tenues seront également disponibles pour Diluc et Fischl. Mais ce n'est pas tout, puisque la quête historique de Kazuha et l'événement de Heizou arriveront un peu plus tard. Sans oublier la possibilité de naviguer sur les îles à bord de votre barge à toute vitesse dans des parcours spécialement élaborés.

Le cœur de l'été est un moment magnifique, où de nombreux événements étranges se produisent. Une épée maudite d'origine inconnue, des énigmes non résolues ainsi que des îles au loin qui semblent à la fois familières et étrangères... « Mes braves, vous qui avez mené de nombreuses batailles, ne craignez donc pas le chaos de la tourmente et du trépas ! » « Car moi, souveraine de l'empire où la nuit est sacrée, vous apporterai la victoire. » Et ainsi chacun suivit son destin établi, se préparant à des rencontres et défis inconnus.



Regardez la bande-annonce de la mise à jour ci-dessous :

Celui qui a été élu jeu de l'année en 2021 a depuis reçu beaucoup de nouveautés, et cela ne semble pas prêt de s'arrêter. Si vous n'avez pas encore essayé Genshin Impact, vous pouvez le télécharger gratuitement sur la plupart des plateformes mobiles, consoles et ordinateurs pour découvrir un jeu d'aventure qui s'inspire clairement de Zelda mais dans un monde typé manga et avec de nombreuses mécaniques modernes.

