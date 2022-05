Genshin Impact : la mise à jour 2.7 "Rêves enfouis dans les profondeurs" est disponible

Comme d'habitude, quelques jours après la mise en ligne de la pré-installation, la nouvelle version de Genshin Impact est enfin disponible sur toutes les plateformes. Il s'agit de Genshin Impact 2.7 intitulée « Rêves enfouis dans les profondeurs » qui apporte notamment deux nouveaux personnages - Yelan et Kuki Shinobu. La mise à jour apporte une nouvelle quête d'Archon dans le Gouffre dévoilant l'histoire de Liyue et de Yaksha, des rediffusions pour Xiao et Arataki Itto, le gang d'Arataki accueillant un jeu de rythme drumalong, et plus encore. Si vous n'avez pas pré-installé le jeu sur mobile, il s'agit d'un téléchargement d'environ 6 Go. La taille du téléchargement de la mise à jour PS5 Genshin Impact 2.7 est carrément de 31,4 Go.

Genshin Impact 2.7

La version 2.7 « Rêves enfouis dans les profondeurs » est maintenant disponible !

[Nouveaux personnages] Yelan et Kuki Shinobu

[Nouveaux événements] Événement-thème de la version « Sentier périlleux » et événement musical « Festival des tambours harmonieux du sublime Arataki »

[Nouvelles histoires] Quête d'histoire et escapade

[Nouvelles armes] Simulacre d'eau et Crépuscule couchant

Regardez ci-dessous le nouveau trailer de présentation du personnage Yelan de Genshin Impact 2.7 :

Dans Genshin Impact, Yelan est un personnage DPS combinant des attaques rapides avec une grande mobilité, le tout en faisant usage de l'eau. Sa rafale élémentaire permet à votre personnage actif d'infliger des dégâts hydrauliques constants.



Avec l'arrivée de la version 2.7, nous savons déjà quand attendre la version 2.8 de Genshin Impact grâce à la feuille de route dévoilée à la mi-mai. Ce sera pour le 13 juillet.



Si vous n'avez pas encore essayé Genshin Impact, vous pouvez le télécharger gratuitement sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Pensez à utiliser une manette pour en profiter au mieux. La version PC est disponible sur l'Epic Games Store et le site officiel, tandis que vous le trouverez sur le PS Store sur PlayStation. Ce fût le jeu de l'année 2020 sur mobile, notamment grâce à son inspiration de Zelda.

