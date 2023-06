La partie 1 de l'extension Forestry d'Old School RuneScape est disponible

Jagex vient de lancer la première partie de l'extension "Forestry" pour Old School RuneScape, disponible dès aujourd'hui sur PC et plateformes mobiles. Ce contenu additionnel vise à rendre la compétence de bûcheronnage plus "sociale et dynamique". Vous avez même la possibilité d'explorer avec vos amis et de bénéficier d'un bonus d'XP si vous coupez le même arbre ensemble.

Old School RuneScape se met à jour

En parallèle de cette extension "Forestry" (forestière en français), la compétence de bûcheronnage a subi quelques modifications, notamment l'apparition de minuteries pour les arbres qui disparaissent. De plus, l'extension introduit des événements spontanés qui se déclenchent lorsque vous abattez des arbres à l'aide d'un kit de foresterie. Ces événements permettent aux joueurs de rencontrer des farfadets bancaires éloignés, des racines montantes, des jeunes arbres en difficulté et des arbres en fleurs. Bien que cela ne soit que la première partie de l'extension, de nouveaux objets et éléments d'artisanat, tels que la tenue de bûcheron, seront disponibles.



Vous pouvez visionner la bande-annonce de l'extension Forêts d'Old School RuneScape ci-dessous :

La deuxième partie de l'extension Forestry de Old School RuneScape sera lancée en août et apportera de nouvelles fonctionnalités telles que des feuilles supplémentaires, des infusions de thé et des feux de joie. Un sondage communautaire est disponible sur le site officiel d'Old School RuneScape pour voter en faveur de l'ajout de la nouvelle compétence "Voile". Cette année marque la première fois en dix ans d'histoire du jeu que Jagex entreprend le processus d'introduction d'une nouvelle compétence. RuneScape et Old School RuneScape sont tous deux disponibles sur iOS, Android et PC.



Pour mémoire, RuneScape Old School faisait partie de notre top jeux 2019.

