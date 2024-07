La nouvelle Model 3 Performance 2024 est disponible en France

Tesla a officiellement lancé la nouvelle version de la Model 3 Performance, modèle 2024, avec quelques améliorations importantes et un prix de départ de 55 990 euros en France ou encore 69 990 $ au Canada. Pour trois fois moins cher qu'une Porsche, vous avez pratiquement les mêmes performances (en ligne droite).

Des performances ahurissantes

Le nouveau variant de la Model 3 dispose d'une puissance de 510 chevaux dans sa variante américaine, atteignant une accélération de 0 à 60 mph en seulement 2,9 secondes, ce qui, selon le PDG Elon Musk, est plus rapide qu'une Porsche 911. Aurait-il pu préciser le modèle, car une 911 Turbo fait mieux, mais pas une Carrera GTS, pourtant vendue plus de 150 000 euros.

Model 3 is quicker than a Porsche 911 https://t.co/y3FUJ0zEOI — Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2024

Mais en France (et sur les marchés non américains), la Model 3 Performance effectue le 0-100 km/h en 3,1 secondes avec 460 chevaux, car cette dernière dispose apparemment d'un pack de batteries LG légèrement plus petit de 79 kWh (contre un pack Panasonic de 82 kWh aux États-Unis). Elle offre 528 km d'autonomie et une vitesse de pointe de 262 km/h.

Les toutes nouvelles unités d'entraînement hautes performances développent une puissance combinée de 460 chevaux et offrent une accélération de 0 à 100 km/h en 3,1 secondes. Dites bonjour à la Model 3 la plus puissante jamais conçue.

Les autres nouveautés de la Model 3 Performance

Parmi les principales caractéristiques de cette mouture "Performance", citons un tout nouveau système d'amortissement adaptatif pour une tenue de route encore plus sportive, une aérodynamique avancée avec un avant et un arrière redessinés, et un aileron en fibre de carbone modifié pour améliorer la stabilité à grande vitesse. En outre, la voiture est désormais équipée de jantes forgées et de freins améliorés.



L'intérieur de la Model 3 Performance est équipé de nouveaux sièges sport ventilés et d'une nouvelle décoration en fibre de carbone dans tout l'habitacle. Il y a un écran tactile central de 15,4″ et un écran tactile arrière de 8″, comme sur la version classique.



La Model 3 Performance comprend le « Track Mode V3 », qui permet aux conducteurs de personnaliser les paramètres pour une expérience sur circuit sur mesure.



Comme attendu, on retrouvera les modes d'accélération Chill, Standard, mais aussi « Insane ». Malgré le badge « Ludicrous » à l'arrière de la Model 3 Performance, il n'y a aucune mention de cette dernière dans les paramètres du véhicule pour l'instant. Les clients pourraient y avoir droit via une mise à jour logicielle.



En ce qui concerne le poids de la direction, vous disposez des modes "Léger", "Standard" et "Lourd". La nouvelle Model 3 Performance est également équipée de la fonction Auto Shift out of Park (Beta), comme prévu.



En France, la Model 3 Performance est vendue 55 990 €, contre 39 990 € pour la version de base, deux roues motrices. La Model Y Performance à 57 990 €, mais avec des chronos plus modestes (3,7 secondes pour le 0 à 100).

Tesla annonce une application de covoiturage

Hier soir, Tesla a également annoncé ses résultats pour le premier trimestre, révélant une baisse des livraisons, du chiffre d'affaires et du bénéfice net, à l'instar d'autres constructeurs automobiles, en raison des difficultés rencontrées au niveau mondial.



Mais le plus intéressant, c'est que la marque a présenté son application de covoiturage qui sera bientôt intégrée à l'application mobile de l'entreprise. Tesla devrait annoncer son Robotaxi le 8 août 2024.



Des captures d'écran de Tesla montrent l'application iPhone de l'entreprise avec une application de covoiturage intégrée. Il suffit d'appuyer sur « Summon » et de le maintenir enfoncé pour qu'une Tesla autopilotée vienne vous chercher et vous conduise à votre destination. Un modèle Y est présenté comme un exemple de Robotaxi. Les clients pourront contrôler la climatisation et la musique du véhicule pendant le trajet.