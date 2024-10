T2 2024 : les expéditions mondiales de Mac ont augmenté de 6%, une meilleure performance que les PC

Avec les nouveaux modèles de Mac commercialisés en début d’année, les innovations dans les puces M et les prix attractifs chez les revendeurs grâce aux promotions, il est intéressant de regarder si tout cela a eu un effet positif sur les ventes de Mac à l’échelle mondial ! La réponse est oui, selon un récent rapport du cabinet Canalys qui s’est penché sur le sujet.

Les expéditions de Mac en hausses, les PC n’ont pas la même dynamique

Le marché mondial des ordinateurs personnels a connu une hausse de 3,4 % au deuxième trimestre 2024. Cette croissance peut être attribuée à la baisse de l’inflation dans de nombreux pays, ce qui a incité les foyers à investir davantage dans les PC et Mac. Au total, les expéditions mondiales d’ordinateurs de bureau et portables ont atteint 62,8 millions d’unités, un chiffre révélateur de la demande croissante.



Parmi ces chiffres impressionnants, Apple se distingue particulièrement. Les livraisons de Mac ont augmenté de 6 % par rapport au deuxième trimestre de 2023. Cette progression marque une belle victoire pour Apple, surtout après un T2 2023 globalement décevant en termes d’expéditions de Mac dans le monde. Avec 5,5 millions d’unités expédiées et une part de marché de 9 %, Apple a pris la quatrième place sur le marché mondial des PC, se classant derrière Lenovo, HP et Dell.

Cette dynamique positive devrait se poursuivre tout au long de l’année, notamment grâce à l’arrivée d’Apple Intelligence. Cette nouveauté qui a été présentée à la WWDC 2024, promet d’offrir des fonctionnalités d’intelligence artificielle avancées aux Mac, un bon argument de vente !



Apple Intelligence sera compatible avec tous les Mac équipés de puces Apple Silicon, y compris ceux dotés des puces M1. Cette compatibilité pourrait encourager les utilisateurs de Mac avec le processeur Intel (encore nombreux) à passer aux puces Apple Silicon pour profiter pleinement des nouvelles capacités offertes par Apple Intelligence.



Préparant cette transition, Apple a probablement déjà mobilisé ses chaînes de production pour répondre à une demande plus importante. Le lancement d’Apple Intelligence aux États-Unis est prévu pour la fin de l’année et la firme de Cupertino anticipe une augmentation substantielle des ventes de Mac en conséquence.

Source