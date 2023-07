Les smartphones pliables vont représenter 100 millions d’expéditions en 2027

Depuis que Samsung s’est lancé dans les smartphones à l’écran pliable, les ventes explosent et beaucoup d’acteurs majeurs sur le marché des smartphones ont rejoint le mouvement. Si Apple n’a pas encore lancé d’iPhone pliable, ce n’est pas pour autant que les ventes ne décolleront pas. Selon une récente analyse, les expéditions pourraient représenter 100 millions d’exemplaires en 2027 ?

Le succès des smartphones pliables est gigantesque

Selon les estimations du cabinet d’analyse Counterpoint Research, les smartphones pliable connaîtront un succès considérable dans les cinq prochaines années. Leur étude récente indique que 18,6 millions de téléphones pliables seront expédiés cette année et cette quantité doublera presque pour atteindre 35,7 millions l’année prochaine. Les projections sont encore plus impressionnantes pour les années à venir, s’élevant à 55 millions en 2025, 79 millions en 2026 et 101,5 millions en 2027.



La Corée du Sud est actuellement à l’avant-garde de cette avancée technologique, avec Samsung qui a récemment dévoilé ses nouveaux téléphones pliables lors de son événement Galaxy Unpacked.

Même si Apple n’a pas encore présenté de téléphone pliable, les analystes prédisent que la firme de Cupertino sera un acteur majeur dans ce secteur. Les rumeurs actuelles suggèrent que l’iPhone pliable, surnommé “iPhone Flip”, pourrait faire son apparition en 2025.



Jene Park, analyste senior de Counterpoint, attend avec impatience de voir ce qu’Apple fera et envisage également 2025 comme une année possible pour le début des iPhones pliables.

Le marché des smartphones pliables est encore en cours de développement et d’expérimentation, mais les projections suggèrent une croissance significative au cours de la prochaine décennie. Apple a toujours été un innovateur dans l’industrie et il sera intéressant de voir comment ils s’adapteront et influenceront cette tendance.

Le duel entre Samsung et Apple sur le marché des smartphones pliables est clairement à surveiller. Les consommateurs sont nombreux à être impatients de voir comment ces géants transformeront et façonneront le paysage des smartphones pliables au cours des prochaines années.



Source