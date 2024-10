Apple Vision Pro : les expéditions de masse vont commencer la semaine prochaine

Présenté lors de la WWDC 2023, l’Apple Vision Pro a été annoncé comment étant un produit révolutionnaire qui sera disponible au cours de l’année 2024. Après cette longue attente interminable, les clients qui souhaitent obtenir le premier ordinateur spatial d’Apple vont enfin pouvoir passer commande prochainement. De récentes informations de l’analyse Ming-Chi Kuo viennent d’indiquer qu’on s’approche d’un lancement aux États-Unis puis dans le reste du monde.

Les expéditions de masse commencent la semaine prochaine

Une nouvelle excitante vient d’émerger dans un récent rapport se basant sur plusieurs sources venant de la chaîne d’approvisionnement : les expéditions massives du Vision Pro vont débuter dès la première semaine de janvier. Selon ces sources fiables, Apple se prépare à recevoir des palettes entières de Vision Pro (en provenance de ses usines d’assemblage) qui seront stockées dans des entrepôts logistiques jusqu’au jour du lancement du Vision Pro.



C’est Ming-Chi Kuo, un analyste réputé de la chaîne d’approvisionnement, qui a révélé cette information. Avec une réputation bien établie pour ses prévisions précises sur les produits Apple, les déclarations de Kuo sont prises très au sérieux dans l’industrie.

Pour ceux qui attendent avec impatience de mettre la main sur le Vision Pro, il semblerait que le produit sera probablement disponible aux États-Unis vers la fin janvier ou au début février. Cette fenêtre de lancement donne aux consommateurs américains une idée claire de quand ils pourront découvrir ce nouveau produit. Une fois lancé aux US, l’Apple Vision Pro enchaînera d’autres vagues de lancements dans le reste du monde.



Au-delà de cette bonne nouvelle, Ming-Chi Kuo a partagé des prévisions audacieuses concernant les volumes de vente de Vision Pro. Il estime que les expéditions atteindront environ 500 000 unités en 2024, signalant une forte confiance dans le succès commercial de ce produit. Cette estimation est un indicateur clair de l’optimisme d’Apple quant à l’accueil que le Vision Pro recevra sur le marché.



On a appris également il y a que jours que pour préparer ses troupes, Apple va former quelques employés de chaque magasin américain dès janvier. Les magasins devront disposer de casques et de tous les accessoires, y compris les bandeaux de différentes tailles et les mousses du masque. Les vendeurs devront comprendre comment fonctionne le Vision Pro, de l'installation à l'utilisation, ainsi que les différents cas problématiques. Il y aura une application capable de scanner le visage d'un client pour déterminer le bandeau et le joint en mousse appropriés.



La semaine dernière, Apple a fait comprendre aux développeurs visionOS que chaque application devra être irréprochable dès les premiers jours de disponibilité du Vision Pro. Apple mise beaucoup sur son ordinateur spatial et souhaite que les applications tirent profit des performances de l’ordinateur spatial tout comme de ce qu’apporte visionOS.



