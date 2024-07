Vision Pro : Apple revoit à la baisse les expéditions suite à une chute des ventes

C'était une situation qu'on pouvait facilement anticiper avec un produit commercialisé à 3500 dollars. Après un lancement qui a fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux et dans les médias du monde entier, les ventes de l'Apple Vision Pro sont en chute libre depuis plusieurs semaines. Un récent rapport de l'analyste Ming-Chi Kuo explique qu'Apple a revu à la baisse le volume d'Apple Vision Pro expédiés. Les nouveaux chiffres montrent à quel point la firme de Cupertino est moins enthousiaste pour les ventes de son premier ordinateur spatial !

L'Apple Vision Pro se vend moins bien qu'à ses débuts

Apple a revu à la baisse ses projections d'expédition pour le Vision Pro. Initialement estimées entre 700 000 et 800 000 unités, les nouvelles prévisions sont dorénavant réduites à seulement 400 000 à 450 000 unités pour 2024. Ce changement intervient en réponse à une demande beaucoup moins élevée que prévu aux États-Unis, où l'intérêt pour l'appareil a énormément diminué. Le marché américain, généralement très réceptif aux innovations d'Apple, a montré un désintérêt surprenant pour le Vision Pro.



Selon Mark Gurman de Bloomberg, les sessions d'essai en Apple Store se font désormais rares, alors qu'en février, les employés étaient débordés de rendez-vous pour tester l'Apple Vision Pro. Ce ralentissement est un indicateur clair que le produit ne parvient pas à susciter l'enthousiasme attendu sur le long terme.

Pour dynamiser à nouveau les ventes, Apple se prépare à lancer le Vision Pro sur d'autres marchés dès le mois prochain. Selon plusieurs indiscrétions, la France n'est pas incluse dans cette première vague de lancement international, la priorité étant donnée à la Chine et au Royaume-Uni. Pour 2025, les prévisions d'expédition restent prudentes, Apple anticiperait déjà des chiffres inférieurs à ceux de 2024.

Pas de mises à jour majeures avant 2027

Apple ne prévoit pas d'améliorations majeures pour le Vision Pro avant 2027, ce qui pourrait expliquer en partie la réticence des consommateurs à investir dans l'appareil actuel. Toutefois, un modèle moins coûteux pourrait être lancé entre 2025 et 2026 pour rendre le produit plus accessible. Apple pourrait se rapprocher de la tarification du Meta Quest Pro qui est commercialisé aux alentours de 1000 euros. Sans surprise, il faudra s'attendre à des caractéristiques largement moins intéressantes et peut-être des fonctionnalités en moins.



Malgré les ajustements à la baisse des prévisions d'expédition, le Vision Pro n'est pas considéré comme un échec commercial par Apple et les analystes. L'appareil a connu des ventes colossales lors de son lancement en février aux États-Unis. Néanmoins, son prix élevé reste un obstacle majeur pour de nombreux consommateurs, ce qui limite son attractivité sur la durée.