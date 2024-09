Baisse des ventes d'iPhone en Chine : Apple ne répond pas aux attentes du marché selon Kuo

Dans son ensemble, la gamme iPhone 15 se vend plutôt bien dans le monde, toutefois, il y a un pays qui ne semble moins réceptif que les autres : la Chine. Depuis le début de l'année, les ventes d'iPhone ont chuté de manière inquiétante, provoquant des interrogations chez les investisseurs et analystes sur cette tendance en défaveur d'Apple. L'analyste Ming-Chi Kuo a exprimé cette nuit son point de vue sur la situation et selon lui, la baisse des ventes d'iPhone est principalement liée au fait qu'Apple ne répond pas aux attentes des consommateurs chinois.

IA, smartphone pliable... Apple passe à côté de trop de choses pour rester un leader

Il y a encore quelques années, Apple faisait peur à ses concurrents sur le marché des smartphones en Chine, la part de marché de l'iPhone s'envolait littéralement au détriment des marques locales et étrangères. Aujourd'hui, la tendance n'est plus du tout la même, les ventes d'iPhone dégringolent et Apple se retrouve assez loin de la première place des meilleurs vendeurs de smartphones en Chine.



Ce déclin qui n'est évidemment pas définitif aurait une raison, selon l'analyste Ming-Chi Kuo. Apple ne répondrait tout simplement pas aux attentes des consommateurs chinois avec sa gamme iPhone 15. Si la majorité des consommateurs qui choisissent l'iPhone le font pour iOS, les fonctionnalités de l'iPhone, les performances de la puce Ax, la qualité des photos ou encore les bienfaits de l'écosystème Apple, beaucoup préfèrent aujourd'hui ignorer tout cela quand ils voient ce qui se passe chez la concurrence.

Ces derniers mois et années, il y a eu des changements décisifs dans l'industrie des smartphones :

L'arrivée massive de l'intelligence artificielle

La disponibilité de smartphones pliables

Si le premier sera comblé par Apple avec l'arrivée d'iOS 18 et ses nombreuses fonctionnalités IA à la rentrée, le deuxième risque de prendre plus de temps que prévu pour être comblé. Les consommateurs chinois apprécient beaucoup les smartphones pliables et l'absence d'un iPhone Fold (prévu selon les rumeurs) provoque une baisse de l'attractivité envers les iPhone. Selon Kuo, cette absence d'iPhone pliable est un énorme point faible pour la part de marché de l'iPhone en Chine. De plus, des constructeurs comme Samsung, OnePlus ou encore Motorola le savent et n'hésitent pas à accentuer leurs campagnes publicitaires sur ce type de smartphone et à enchaîner les promotions.



Dans son rapport, l'analyste explique que les expéditions hebdomadaires d'iPhone en Chine ont diminué de l'ordre de 30 à 40%. Cette baisse massive des ventes se constate aussi sur les commandes de composants clés pour assembler les iPhone 15, ils ont été réduits de 15%. Kuo va même jusqu'à dire qu'Apple pourrait connaître le déclin le "plus important parmi les principales marques mondiales de smartphones en 2024".



La question maintenant qu'il faut se poser, c'est "est-ce que l'arrivée d'iOS 18 avec ses fonctionnalités IA permettra à Apple de reprendre des couleurs sur le marché chinois ?". C'est fort possible, car on sait que l'intelligence artificielle fait toute la différence depuis la révolution ChatGPT. Cependant, il manquera toujours l'iPhone pliable...