Malgré une baisse des ventes en Chine, la part de marché de l'iPhone arrive à se stabiliser

S'il y a un pays qui attire l'attention des investisseurs, c'est bien la Chine. Les expéditions d'iPhone sont tellement nombreuses que quand Apple rencontre des difficultés dans ce pays, cela se constate en tendance négative sur ses résultats financiers.

Apple garde la forme

Au deuxième trimestre de 2023, le marché mondial des smartphones a enregistré une chute de 10%, atteignant 258,2 millions d'unités. Cependant, le ralentissement de la baisse est un signal positif pour l'industrie, Samsung a réussi à maintenir sa position de leader sur le marché avec 53,0 millions d'unités expédiées, représentant une part de marché de 21%. Pendant ce temps, Apple conserve fermement la deuxième place, avec 43,0 millions d'unités expédiées et une part de marché de 17% grâce aux iPhone 14 Pro en majorité.



Amber Liu, analyste chez Canalys, explique que la diminution du déclin du marché mondial des smartphones est en partie due à la réduction des stocks dans l'industrie et à la reprise de la demande sur certains marchés régionaux. Canalys prévoit néanmoins un déclin modéré du marché mondial des smartphones pour l'ensemble de l'année 2023.

En Chine, le marché des smartphones a chuté de 2,1% au deuxième trimestre de 2023, avec une baisse plus prononcée de plus de 5% des ventes pendant le festival d'achat en ligne "618". Des marques telles que Vivo, Honor et Xiaomi ont connu une baisse de leurs ventes sur ce marché clé.



Malgré ces tendances à la baisse, Apple est parvenu à réaliser une croissance de 6,1% en Chine. On peut le dire, cela est remarquable dans le contexte d'un marché en déclin. Apple et Huawei sont d'ailleurs les seuls fournisseurs majeurs à avoir affiché une croissance positive d'une année sur l'autre en Chine. Il est évident que e maintien de la part de marché de l'iPhone (même face à une baisse générale des ventes) témoigne de la forte présence et de la fidélité des consommateurs envers le géant californien.

Via