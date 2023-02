Les ventes d'iPhone en Chine augmentent de manière significative malgré les doutes

Pour savoir la tendance du moment dans les ventes d'iPhone, il n'y a rien de plus fiable que d'observer les expéditions en Chine. En effet, le pays joue un rôle majeur dans les résultats financiers d'Apple, on l'a remarqué une multitude de fois, quand les ventes sont décevantes en Chine, Apple annonce systématiquement un chiffre d'affaires en baisse. Bonne nouvelle pour le géant californien, de récentes données indiquent que les ventes d'iPhone ont augmenté de 6% d'une année à l'autre.

S'il y a un marché qui est très surveillé par les investisseurs et analystes tous les mois, c'est bien la Chine. Apple réalise en général de belles performances dans ce pays, mais connaît parfois quelques difficultés quand de nouveaux smartphones populaires sont introduits sur le marché ou quand le contexte économique et sanitaire se dégrade.



Après des suspicions de faiblesses d'Apple pour les ventes d'iPhone en Chine, un nouveau rapport du cabinet d'analyse Counterpoint Research vient rassurer les investisseurs en affirmant que les ventes d'iPhone ont augmenté de 6% d'une année sur l'autre.

Voici ce que déclare le rapport :

Au début de 2023, les ventes ont rapidement augmenté d'une semaine à l'autre pour atteindre plus de 7 millions avant la semaine du début de la saison du Nouvel An chinois.



Pendant quatre semaines sur cinq, les ventes sont restées supérieures à 6 millions, un niveau rarement atteint en 2022 lorsque la pandémie hantait de temps à autre les villes chinoises. La moyenne des ventes hebdomadaires au cours de cette période a été de 6,7 millions d'unités, soit beaucoup plus que la moyenne de 5,5 millions d'unités en 2022. En janvier, les ventes mensuelles sont restées stables par rapport au même mois de l'année précédente, qui avait enregistré les ventes les plus élevées en 2022, mais ont augmenté de plus de 40 % en séquentiel.