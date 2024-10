Les ventes d'iPhone en Chine vont diminuer face aux smartphones de Huawei

Alors que Huawei est en difficulté au niveau mondial à cause des sanctions qui ont été prononcées par Donald Trump puis maintenues par Joe Biden, le célèbre fabricant peut compter sur un pays pour briller : la Chine. Comme il s'agit d'une entreprise locale, le gouvernement de Xi Jinping fait tout pour que celle-ci réussisse. Le problème, c'est que pour Apple, la Chine est l'un des pays les plus importants dans ses résultats financiers, voir Huawei revenir progressivement en tête du marché est loin d'être une bonne nouvelle !

Les ventes d'iPhone vont baisser en 2024, au profit des smartphones Huawei

La domination d'Apple sur le marché chinois des smartphones est menacée, avec une baisse conséquente des ventes d'iPhone anticipée jusqu'en 2024. Cette mauvaise tendance est attribuée à la concurrence croissante de Huawei, en particulier avec le lancement de sa dernière série, le Mate 60. Selon un rapport d'analyse de Jefferies, Apple a subi un ralentissement de 30% de ses ventes d'iPhone en Chine en décembre, en comparaison avec la même période en 2022. Huawei, en revanche, a réussi à expédier 35 millions de smartphones l'année dernière, un chiffre limité uniquement par des contraintes d'approvisionnement. Cette performance remarquable de la firme chinoise s'explique en partie par une "ferveur patriotique" en Chine.



Le Huawei Mate 60 Pro, lancé juste avant l'iPhone 15, a introduit un nouveau processeur de 7 nanomètres fabriqué en Chine. Ce développement représente un défi aux sanctions américaines qui visaient à limiter les capacités de production de semi-conducteurs de la Chine. Pour beaucoup de Chinois, ce téléphone est un symbole de l'indépendance technologique croissante de leur pays.

Huawei Mate 60 Pro et l'iPhone 15 Pro

Les prévisions de Jefferies pour Apple en 2024 ne sont pas du tout optimistes, on pourrait même aller jusqu'à dire qu'elles sont inquiétantes avant l'arrivée des iPhone 16. La firme prédit une baisse continue des ventes d'iPhone, même en tenant compte des réductions chez divers commerçants en ligne. De plus, des restrictions gouvernementales en Chine (largement relayées par les médias du pays) ne vont pas aider Apple à donner une bonne image à la gamme iPhone 15. Pour rappel, la Chine a interdit les iPhone dans les bureaux de plusieurs agences gouvernementales et entreprises d'État, le gouvernement met en avant l'hypothèse que les États-Unis surveillent des personnes haut placées en Chine à travers les iPhone. Un sous-entendu que conteste bien évidemment Apple qui promut sans cesse la confidentialité et la protection de la vie privée dans son écosystème.



Parallèlement, Huawei continue de développer son système d'exploitation HarmonyOS, conçu pour rivaliser avec iOS et Android. Cette expansion est susceptible de renforcer davantage la position de Huawei sur le marché, défiant ainsi directement la domination d'Apple. Ce nouveau système d'exploitation pourrait apporter un changement de paysage dans l'industrie des smartphones en Chine, où Huawei semble gagner du terrain face à son adversaire américain.



Source