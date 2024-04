Les premiers rendus de l'iPhone 16 Pro n'ont rien d'intéressant

Autant le dire immédiatement, l'iPhone 16 Pro ressemblera comme deux gouttes d'eau à son aîné, l'iPhone 15 Pro. Visuellement, il sera très difficile de faire la différence entre les deux générations, comme en attestent les rendus créés et partagés par nos amis de chez MacRumors. Autant prendre l'iPhone 15 Pro et ajouter un second bouton Action sur la tranche de l'appareil, vous obtiendrez le même résultat.

On prend les mêmes, et on recommence en 2024

Selon des informations obtenues par MacRumors, voici donc à quoi vont ressembler l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max d'Apple. Bien que le design soit identique à 99 %, l'iPhone 16 Pro évoluera avec un écran plus grand (et donc un gabarit plus imposant), un nouveau bouton de capture vidéo et une lentille périscopique pour un zoom 5x sur le "petit Pro".

L'iPhone 16 Pro, nom de code Diablo, et l'iPhone 16 Pro Max, nom de code Lightning, grandiront de 0,2 pouces, comme annoncé par Mark Gurman et Ming-Chi Kuo, avec des tailles d'écran respectives de 6,3 et 6,9 pouces. De quoi permettre d'avoir plus de place à l'intérieur et de se démarquer des 15 Pro.



Du côté des boutons, le bouton Action personnalisable, n'évoluerait pas. Si le prototype Atlas comportait un bouton capacitif plus grand doté d'un capteur de force, toutefois, les modèles récents en test chez Apple ne comportent plus cette caractéristique.



En revanche, le tout nouveau bouton capture, développé sous le nom de code Nova, est bien présent. Ce bouton sera capacitif et doté d'un capteur de force ; il sera situé sous le bouton d'alimentation. Pour les modèles américains, cela signifie que l'antenne mmWave sera déplacée sur le côté gauche de l'appareil.



Les matériaux utilisés pour l'iPhone 16 Pro et Pro Max resteront identiques à ceux de l'iPhone 15 Pro, à savoir le même titane de grade 5. Les prototypes sont actuellement de couleur "argent", commercialisés sous le nom de "White Titanium", et Apple pourrait introduire une nouvelle option de couleur, sans précision à date.



Bien que les maquettes du jour correspondent au développement actuel de l'iPhone 16 Pro et Pro Max, notre confrère précise que des changements sont possibles car les appareils ne sont pas encore terminés.

Finalement, depuis l'iPhone 12, le design reste sensiblement le même. Apple a apporté la Dynamic Island sur l'iPhone 14 Pro, puis un cadre plus fin et des angles légèrement arrondis sur l'iPhone 15 Pro. 2024 n'y changera visiblement rien, ou pas grand chose.



À l'intérieur, l'iPhone 16 Pro sera doté d'un nouveau capteur ultra large de 48 mégapixels, d'une puce WiFi 7 et d'un processeur A18 Pro.



Vous en pensez quoi du futur iPhone 16 Pro ?