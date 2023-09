La gamme iPhone 16 passera aux puces A18 et A18 Pro

"Scoop", les quatre modèles d'iPhone 16 seront équipés de puces A18, selon Jeff Pu, un analyste qui est souvent bien renseigné auprès de la chaîne d'approvisionnement d'Apple. Évidemment, ce n'est pas une surprise, Apple incrémentant chaque année le nom de son processeur. Après avoir différencié la puce A17 Pro cette année, la rumeur veut que les modèles de base passent à une puce AXX de même numéro à partir de 2024, mais sans le terme "Pro".

La puce A18 accompagnée de l'A18 Pro

Dans une note de recherche partagé avec ses investisseurs, la société de Jeff Pu, Haitong International Securities, a déclaré :

Nous considérons A17 Pro comme un design de transition et nous nous attendons maintenant à ce que tous les modèles d'iPhone 16 soient équipés de A18, sur le N3E de TSMC.

Voici donc la liste des processeurs selon le modèle, ainsi que le procédé de gravure entre parenthèses :

iPhone 16 : puce A18 (N3E)

iPhone 16 Plus : Puce A18 (N3E)

iPhone 16 Pro : puce A18 Pro (N3E)

iPhone 16 Pro Max / Ultra : puce A18 Pro (N3E)

N3E fait référence au processus de fabrication de puces 3 nm de deuxième génération de TSMC, qui est moins coûteux et offre un meilleur rendement que le processus 3 nm de première génération de TSMC, N3B, utilisé pour la puce A17 Pro dans les modèles iPhone 15 Pro.



Étant donné que le lancement de la gamme iPhone 16 n'aura lieu que dans un an, Pu fait ici une sorte de prédiction sur les termes marketing. Mais il paraît très probable qu'Apple utilise les marques A18 et A18 Pro, plutôt qu'A17 et A18 Pro. Le différentiel de numérotation est perturbant pour les clients, et l'entreprise s'alignerait finalement sur les puces pour Mac avec les M2, M2 Pro, M2 Max, etc.



Jeff Pu a un bon score en ce qui concerne les fuites Apple, il a notamment été la première personne à signaler qu'Apple avait abandonné son projet de boutons à semi-conducteurs pour les iPhone 15 Pro. Il a également révélé avec précision que les 15 Pro seraient équipés d'une mémoire vive accrue de 8 Go et que l'iPhone 15 Pro Max aurait un prix de départ plus élevé que l'iPhone 14 Pro Max.