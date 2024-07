C'est confirmé : l'iPhone 16 Pro passera bien au Wi-Fi 7

Bonne nouvelle pour les amateurs de débits sans fil élevés, l'iPhone 16 Pro devrait supporter le Wi-Fi 7 si l'on en croit les sources de DigiTimes. C'est une évolution attendue, puisque les iPhone Pro inaugurent toujours la nouvelle génération de Wi-Fi et les dernières rumeurs ne font que le confirmer.

Le Wi-Fi 7 pour des débits jusqu'à 40 Gbps

Le Wi-Fi 7, dernière norme en date, promet des vitesses théoriques allant jusqu'à 40 Gbps (qui ne sera jamais atteint dans les faits), soit 4 fois plus que le Wi-Fi 6E. Il exploite simultanément les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz avec des canaux plus larges, pour une latence réduite et une meilleure fiabilité.



Alors que des constructeurs comme Samsung ou Xiaomi proposent déjà des smartphones compatibles Wi-Fi 7, Apple est resté jusqu'à présent au Wi-Fi 6E, y compris sur ses derniers iPhone 15 Pro. L'adoption du Wi-Fi 7 sur l'iPhone 16 Pro serait donc une évolution logique.

Apple à la traîne sur le sans-fil

Si la firme de Cupertino était pionnière il y a quelques années sur les technologies sans fil, elle semble désormais plus frileuse, attendant que les normes soient bien établies avant de se lancer. Pour rappel, aucun produit Apple n'est compatible avec le Wi-Fi 7 à ce jour, y compris le MacBook Air M3 sorti cette année ou le Vision Pro.

En espérant que l'information de DigiTimes se confirme, cela permettrait à Apple de renouer avec son image innovante. Les utilisateurs pourraient ainsi profiter pleinement des box et routeurs Wi-Fi 7 qui arrivent sur le marché, comme la Freebox Ultra en France.



